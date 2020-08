Ivoorstroper in Republiek Congo krijgt dertig jaar cel

Een olifant in het nationaal park Nouabalé-Ndoki in Congo. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Mobanza Mobembo Gérard alias Guyvanho (35) hield jarenlang huis in de regenwouden van de Republiek Congo (Congo-Brazzaville). Hij zou als leider van een zwaarbewapende stropersbende in het nationaal park Nouabalé-Ndoki in het noorden van het land sinds 2008 minstens 500 olifanten hebben afgeslacht.

Guyvanho’s veroordeling bezegelt volgens natuurbeschermingsorganisatie Wildlife Conservation Society de eerste strafrechtelijke vervolging van een wildlife criminal in de Republiek Congo. Tot nu toe werden milieumisdrijven onder burgerlijk recht behandeld en stond er maximaal vijf jaar cel op.

Milieubeschermers juichen het vorige week uitgesproken vonnis dan ook toe. De zware straf voor de ‘slager van Nouabalé-Ndoki’ zendt ‘een extreem sterke boodschap dat wildlife crime niet getolereerd wordt en tot op het hoogste niveau zal worden vervolgd’, aldus regiodirecteur Emma Stokes van WCS in een verklaring.

De aanklachten van poging tot moord vloeien voort uit een confrontatie in 2019 waarbij stropers onder aanvoering van Guyvanho twee leden van een patrouille van parkwachters in Nouabalé-Ndoki zouden hebben beschoten en verwond. Dat gebeurde nadat ze waren betrapt op het doden van elf olifanten.

Ontsnapt uit gevangenis

Guyvanho was op dat moment voortvluchtig. Hij was het jaar ervoor kort voor zijn proces wegens stroperij uit de gevangenis ontsnapt en bij verstek tot vijf jaar veroordeeld. Uiteindelijk werd hij vorig jaar twee maanden na de schietpartij weer opgepakt. De ‘wildlife crime unit’ van Nouabalé-Ndoki stak drie jaar in zijn zaak.

Het Nouabalé-Ndoki Nationaal Park in de Republiek Congo is 4.000 vierkante kilometer groot. Het is onderdeel van Sangha Trinational, een beschermd gebied dat ook parken in de Centraal-Afrikaanse Republiek (Dzanga-Ndoki) en Kameroen (Lobéké) omvat. Sangha kreeg in 2012 de Unesco-werelderfgoedstatus.

De laaglandregenwouden van Sangha zijn een toevluchtsoord voor chimpansees, gorilla’s en bosolifanten. De bosolifant is een familielid van de savanneolifant die sinds 2010 als een aparte soort wordt gezien. Sinds de strijd tegen ivoorstroperij in Oost- en Zuidelijk Afrika vijftien jaar geleden werd opgeschaald, nemen de stropers steeds vaker de bosolifant op de korrel. In de ontoegankelijke bossen van Centraal-Afrika bleef dit lang onder de radar.

Er leven naar schatting nog 350.000 wilde olifanten in Afrika. Elk jaar worden er 10.000 tot 15.000 door stropers gedood. Een studie in Nature stelde vorig jaar dat de jaarlijkse sterfte door stroperij tussen 2011 en 2017 afnam van 10 naar 4 procent. Dit zou het gevolg zijn van een slinkende vraag naar ivoor in China, de belangrijkste markt. In 2017 werd in China een ban op de ivoorhandel ingesteld.