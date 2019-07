Ivanka Trump mikpunt van spot na mislukte rol op wereldtoneel

Ivanka Trump tijdens de G20 in Osaka. Beeld AFP

Op videobeelden die door het Franse presidentieel paleis werden verspreid is te zien hoe president Emmanuel Macron staat te praten met premier Justin Trudeau van Canada, de Britse premier Theresa May en IMF-hoofd Christine Lagarde, als Ivanka Trump ook een duit in het zakje probeert te doen. Niemand zegt wat, maar het is duidelijk dat niemand erg gediend is van haar bijdrage aan de conversatie. Vooral de ijzige reactie van Lagarde spreekt boekdelen.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ Parham Ghobadi

Het optreden van Ivanka Trump lokte kritiek uit van het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. ‘Het zal sommigen misschien choqueren, maar dat je iemands dochter bent is geen kwalificatie voor een baan’, merkte zij smalend op in een tweet.

Onder de hashtag #unwantedivanka verscheen op Twitter een eindeloze reeks parodieën op Ivanka’s pogingen een plaats voor zichzelf op te eisen tussen de groten der aarde. Op allerlei historische foto’s dook de favoriete dochter van Trump op: met Martin Luther King bij diens ‘I have a dream’-rede, samen met Churchill, Roosevelt en Stalin op de Jalta-conferentie, vooraan met de militairen bij de landing op D-Day en tussen wat Amerikaanse soldaten in Vietnam.

Een twitteraar vergeleek het optreden van Ivanka met de jaarlijkse ‘Neem je dochter mee naar je werk’-dag. Inderdaad had president Trump zijn vrouw Melania thuisgelaten en vergezelde Ivanka hem op zijn reis naar Osaka en Zuid-Korea, waar zij ook even van de gelegenheid gebruik maakte om net als haar vader even voet te zetten over de grens met Noord-Korea. Tijdens een bezoek aan een Amerikaanse militaire basis in Zuid-Korea riep Trump Ivanka op het podium, samen met minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. ‘The Beauty and the Beast’, zo kondigde hij hen aan.

I bet the rest of the world leaders at #G20 were sooooo embarrassed when they found out it was #BringYourDaughterToWorkDay. #UnwantedIvanka pic.twitter.com/t8dCYQddTZ Megan Southard

Ook in Republikeinse kringen zijn er mensen die zich ergeren aan de pretenties van Ivanka en de neiging van haar vader om zijn dochter een prominente plaats te bezorgen, ook al heeft ze er de kwalificaties niet voor. Zo overwoog hij haar voor te dragen als president van de Wereldbank en speelde hij ook met de gedachte haar te benoemen als ambassadeur bij de VN, na het opstappen van Nikki Haley. Trumps vroegere campagnestrateeg Steve Bannon ergerde zich tijdens zijn verblijf in het Witte Huis groen en geel aan Ivanka’s bemoeizucht. Om haar te treiteren noemde hij haar steevast gewoon een ‘staflid’.