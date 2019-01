Ivanka Trump genoemd als kandidaat voor de hoogste functie bij de Wereldbank

Ivanka Trump, dochter en medewerker van president Donald Trump, november vorig jaar tijdens een persconferentie in Washington. Beeld AP

De Wereldbank wordt van oudsher geleid door een Amerikaan. Daarover bestaat een stilzwijgende afspraak tussen de Verenigde Staten en de Europese lidstaten van de bank. Europa mag in ruil daarvoor altijd de voorzitter van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) aanwijzen.

De president van de Wereldbank wordt benoemd door het bestuur van de bank, waarin alle 189 lidstaten direct of groepsgewijs vertegenwoordigd zijn. De Amerikaanse president heeft echter altijd een belangrijke stem in de procedure. In principe maakt hij de keus. De VS hebben een sterke positie in het bestuur: hoe groter de economie van een land, hoe meer stemrecht.

Een soort consensus

Toch heeft Trump niet de vrije hand. De VS hebben niet de meerderheid in het bestuur en er moet wel degelijk een soort consensus zijn, vooral met de Europese landen. De Atlantische verhoudingen zijn moeizaam, sinds het aantreden van Trump. Hij houdt niet van multinationale instellingen. Als hij een kandidaat voordraagt die deze afkeer deelt, kan dat verzet oproepen.

Indien Trump zijn dochter naar voren schuift, kan er twijfel rijzen over haar geschiktheid voor de functie. Zij heeft geen verleden in de bankwereld en heeft weinig internationale ervaring.

De 37-jarige Ivanka studeerde in 2004 cum laude af in de economie. Daarna was zij zakenvrouw, zowel in de onderneming van haar vader als in haar eigen bedrijf in sieraden en mode. De afgelopen twee jaar was zij adviseur van haar vader in het Witte Huis.

Vrouwen in ontwikkelingslanden

Enige ervaring met de Wereldbank heeft de jonge Trump wel. In 2017 was zij nauw betrokken bij de oprichting van het Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), dat vrouwen in ontwikkelingslanden helpt bij het opzetten van hun eigen onderneming.

Vorige presidenten van de Wereldbank beschikten – naast een hogere leeftijd – doorgaans over een indrukwekkender cv. Meestal waren ze afkomstig uit de bankwereld, zoals Robert B. Zoellick (2007-2012). Diens voorganger Paul Wolfowitz (2005-2007) was politicoloog, maar had uitgebreide ervaring in internationale functies. De huidige man, Jim Yong Kim, had als arts vooral een universitaire carrière. Hij was enkele jaren adviseur op het gebied van aids bij de Wereldgezondheidsorganisatie.

De 59-jarige Kim, geboren in Zuid-Korea, heeft bijna zeven jaar gediend bij de Wereldbank. Hij zat in zijn tweede termijn. Hij gaat werken bij het investeringsfonds Global Infrastructure Partners. ‘Op deze manier kan ik het meest bijdragen aan het oplossen van belangrijke mondiale problemen zoals klimaatverandering en het tekort aan infrastructuur in opkomende markten’, zei hij toen hij zijn aftreden bekendmaakte.

Nikki Haley

Volgens The Financial Times zijn er meer kandidaten in beeld. De krant noemt onder anderen Nikki Haley, de voormalige VN-ambassadeur onder Trump, David Malpass, een internationaal expert op het ministerie van Financiën, en directeur Mark Green van het Amerikaanse ontwikkelingsagentschap Usaid.

Dat opnieuw een Amerikaan wordt benoemd, staat overigens niet helemaal vast. Landen met opkomende economieën krijgen steeds meer stem in de organisatie. Zij zien niet in waarom de topfunctie voorbehouden moet zijn aan iemand uit de westerse wereld.

Mogelijke kandidaten uit het Zuiden zijn de Nigeriaanse econoom Ngozi Okonjo-Iweala, de Rwandees Donald Kaberuka, voorheen hoofd van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en Sri Mulyani Indrawati, voorheen minister van Financiën van Indonesië en managing director van de Wereldbank. Net als Ivanka Trump zou zij de eerste vrouw zijn aan het hoofd van de multilaterale instelling.

‘Transparante procedure’

Kandidaten moeten tussen 7 februari en 14 maart hun sollicitatiebrief insturen. In de week van 8 april zal het bestuur een keuze maken uit een shortlist van drie. ‘Het wordt een transparante procedure, gebaseerd op deskundigheid’, aldus een woordvoerder van de Wereldbank.

De Bulgaarse Kristalina Georgieva, CEO van de Wereldbank, neemt intussen de functie waar.