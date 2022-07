Ivana Trump was slalomkampioen, vrijgevochten zakenvrouw en ‘de enige die Donald tegengas kon geven’

Ivana Trump in 2017 tijdens de New York Fashion Week. Beeld Eugene Gologursky / WireImage

‘De enige die verbaasd reageerde op het overspel van Donald Trump, is zijn vrouw Ivana’, schreef de Chicago Tribune in 1990. Trump stond in New York en ver daarbuiten bekend als een onverbeterlijke vreemdganger en zijn verhouding met Marla Maples, die zijn tweede echtgenote zou worden, was een publiek geheim. Die affaire betekende het begin van een vechtscheiding- en het einde van het huwelijk dat Ivana Trump haar roem bracht.

Ivana Marie Zelnícková werd in 1949 geboren in het communistische Tsjecho-Slowakije als dochter van een elektrotechnicus en een telefoniste. Haar vader stuurde haar al op haar 4de naar skiles: hij zag dat als haar ontsnappingsroute uit het Oostblokland. Dat plan slaagde. Als professioneel slalommer reisde Zelnícková de wereld over. Ze beweerde reserve te zijn geweest voor de olympische ploeg voor de Winterspelen van 1972, maar dat werd door het Tsjechoslowaakse olympisch comité ontkend.

Aan het eind van haar skicarrière verhuisde Zelnícková naar Canada. Vanwege haar looks – ze werkte tevens als model – vroeg Canada haar om de Olympische Winterspelen van 1976 in Montréal te promoten. Op promotietour in New York leerde ze Donald Trump kennen. Een jaar later trouwden ze en werd Zelnícková Mrs. Donald Trump.

Donald en Ivana Trump. Beeld Bob Sacha / Corbis via Getty Images

Vrijgevochten zakenvrouw

Als Trumps echtgenote ontwikkelde ze zich tot een tot een vrijgevochten zakenvrouw. Ze gaf leiding aan verscheidene casino’s en hotels van haar man. Het koppel liet zich veelvuldig zien op New Yorkse feesten en diners, hoewel sommigen uit de elite hun neus ophaalden voor hun ordinaire stijl. Volgens bekenden van de Trumps was Ivana de laatste die hem tegengas kon geven. Samen kregen ze drie kinderen, Donald jr., Ivanka en Eric.

Maar in 1992 was het over en uit. Hun vechtscheiding liep zo hoog op dat zowel Ivana als Donald in plaats van een echtscheidingsadvocaat een strafrechtadvocaat koos. Veel bijzonderheden bleven de buitenwereld bespaard: part of the deal was dat Ivana niet in het openbaar over huwelijk en scheiding mocht spreken. In ruil daarvoor kreeg ze onder meer 14 miljoen dollar en een villa met 45 kamers. Ze pakte de draad op, schreef een stapeltje zelfhulpboeken en presenteerde een realityprogramma waarin ze een 40-jarige vrouw aan een jongere man hielp.

Donald en Ivana Trump tijdens de finale van de U.S. Open in 1997. Beeld Reuters

Ivana Trump steunde haar ex openlijk bij zijn presidentskandidatuur in 2016, ze noemde zichzelf zelfs ‘adviseur’. Toch waren het episoden uit hun huwelijk die Trumps campagne beschadigden. Zo schreef biograaf Harry Hurt al in 1993 dat Trump Ivana had verkracht uit woede over een mislukte plastisch-chirurgische ingreep die Ivana hem zou hebben aanbevolen. Donald Trump heeft de verkrachting altijd ontkend, Ivana niet.

Het verhaal werd door de Amerikaanse pers opgeduikeld toen Trump in opspraak raakte door zijn ‘grab ’em by the pussy’-uitspraak. Ook een artikel van Vanity Fair uit 1990, waarin Ivana Trump onder meer vertelt dat Trump een boek met redevoeringen van Adolf Hitler op zijn nachtkastje had liggen, werd in 2016 door media aangehaald als bewijs van Trumps ‘ware aard’. Het verhinderde niet dat Trump met de hakken over de sloot de verkiezingen won. Toen hij dat succes in 2020 niet wist te herhalen en zijn fans op 6 januari 2021 het Capitool bestormden, noemde Ivana tegenover roddelblad People haar ex-man een ‘slechte verliezer’. Ze zei, omwille van de veiligheid van haar kinderen, te hopen dat het gedoe snel voorbij zou zijn. ‘Hoe kan me echt niet schelen.’

Met Thierry Mugler (links van haar) op een van diens shows tijdens een Paris Fashion Week in de jaren negentig. Beeld Foc Kan / WireImage

Donderdag werd Ivana bewusteloos onderaan de trap gevonden in haar woning in Manhattan. Volgens de New Yorkse politie is ze ter plekke overleden, vermoedelijk door natuurlijke oorzaken, maar dit zou verder worden onderzocht. Haar dood werd bekend gemaakt door Donald Trump op zijn eigen platform Truth Social. ‘Ze was een prachtige en geweldige vrouw, die een goed en inspirerend leven heeft gehad. Ze was enorm trots op haar drie kinderen, zoals wij allemaal enorm trots op haar waren. Rust In Vrede, Ivana!’, schreef Trump.