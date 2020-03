Italië zingt zich door de coronacrisis heen, hele steden staan op het balkon

Beeld NurPhoto via Getty Images

Italianen houden van gezelschap en verafschuwen de stilte. Dus wat doe je als een pandemie je ervan weerhoudt samen te komen? Wanneer de gangbare stereotypes waarmee buitenlanders Italianen omschrijven – chaotisch, luid, sociaal, etend in grote groepen en ongedisciplineerd van hot naar her stuiterend op hun Vespa’s of in hun Fiat’jes – geen van allen meer gelden?

Dan verzin je alternatieven. Dus toen de zangers in Siena merkten dat buurtgenoten spontaan mee begonnen te zingen, besloten ze een dag later, wederom om 18 uur ‘s avonds, hetzelfde lied nogmaals aan te heffen, waarna ook andere wijken volgden, en daarna zelfs hele steden.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii (@valemercurii) 12 maart 2020

Zingen om zes uur

Het gevolg: iedere avond komen momenteel miljoenen Italianen – voor de verandering zo stipt als de Zwitsers – om zes uur hun balkons op om vol overgave het Italiaanse volkslied te zingen, of andere populaire liedjes. Jonge kinderen oefenen overdag een riedeltje op hun blokfluit om ’s avonds een klein buurtconcert te kunnen geven en zelfs de pubers, voor wie de blauwe streep onderaan hun Facebookapp doorgaans de grens van hun belangstelling vormt, lopen iedere dag weer trouw het balkon op om samen met hun ouders te zingen en te dansen.

Het zingen om zes uur is een van de vele pogingen sociaal te blijven in een land waar sociaal contact inmiddels verboden is. Zo zijn er van Milaan tot aan Sicilië tientallen lokale liefdadigheidsacties gestart waarbij in een paar dagen tijd al miljoenen euro’s werden opgehaald voor extra materieel in het regioziekenhuizen. Tv-zender Sky Sports besloot het hele door Italië gewonnen WK van 2006 opnieuw uit te zenden om de verveling in de huizen zoveel mogelijk tegen te gaan en zelfs de Italiaanse versie van pornosite Pornhub besloot tijdelijk alle filmpjes gratis aan te bieden, om ook de eenzamere landgenoten tegemoet te komen in tijden van crisis.

Andrà tutto bene

Aan steeds meer balkons verschijnen bovendien door kinderen geknutselde spandoeken waarop staat dat alles weer goed komt (‘andrà tutto bene’) en op zaterdagmiddag twaalf uur ’s middags stapte iedereen wederom zijn balkon op, ditmaal om een aantal minuten hard te applaudisseren voor alle hulpverleners in de zorg, die zo hard hun best doen het virus te verslaan.

En net weer een prachtige solidariteitsactie: in heel Italië stapte families net even hun balkon op, om te applaudisseren voor alle hulpverleners, die zo hard hun best doen het virus te verslaan. pic.twitter.com/pAWYn3HN6Q — Jarl (@Jarlvanderploeg) 14 maart 2020

Dat applaus kunnen ze goed gebruiken, blijkt ondertussen uit de continue stroom grimmige berichten vanuit Noord-Italië blijft binnenstromen. In Bergamo, de zwaarst getroffen stad van Italië, vallen dagelijks zoveel doden dat de crematoria momenteel 24 uur per dag draaien, aldus een verslag in de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. En zaterdagavond, net nadat bekend werd dat zeker 21 duizend Italianen inmiddels het coronavirus opliepen, zeiden de instanties van de overkoepelende regio Lombardije dat zij nog maar tien Intensive Care-plekken beschikbaar hebben. Zondagochtend werden de eerste militaire vluchten ingezet om patiënten naar ziekenhuizen in het zuiden te vliegen.