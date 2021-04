Italië worstelt met vaccinvoordringers: ‘essentiële werkers’ is er een wel heel breed begrip

Een vaccinatiecentrum in Napels. Beeld REUTERS

Nog geen 40 procent van de Italiaanse vaccins ging tot nu toe naar 80-plussers. De rest belandde niet alleen in de armen van medisch personeel dat met covidpatiënten werkt, maar kwam ook terecht bij advocaten, rechters, apothekers, bankmedewerkers, geneeskundestudenten of secretaresses. Slechts 57 procent van de 80-plussers kreeg tot begin april een eerste prik. Ter vergelijking; de toch ook matig voortvarende Nederlandse campagne haalde dat percentage al een maand eerder.

De oorzaak van het probleem is de vage vaccinstrategie. ‘Als er meer vaccins komen, beginnen we met andere categorieën van essentiële werkers. Leraren, politie, gevangenispersoneel, buurtwerkers, etcetera’, schreef minister Roberto Speranza begin januari. Voor de regiobestuurders was de ‘etcetera’ het startschot van een lobby om zoveel mogelijk vaccins voor ‘hun’ essentiële groepen binnen te harken.

Ruime opvattingen

Het resultaat: tot begin april werden er ruim 3 miljoen gezonde Italianen tussen de 20 en 50 jaar gevaccineerd, eenderde van het totaal aantal prikken, terwijl er nog steeds honderden ouderen per dag sterven. Een deel van de jonge gevaccineerden werkt in de zorg, maar lang niet allemaal in de eerste lijn. Weekblad L’Espresso liet zien dat ‘zorgpersoneel’ een breed begrip is: ook volledige kantoren waar nooit een patiënt komt werden ingeënt.

In Toscane werd de groep ‘leraren en onderwijzend personeel’ zo ruim opgevat dat universitair onderzoekers van nog geen 30 jaar oud een prik konden halen. Ook kent het animo voor vrijwilligerswerk de laatste tijd hoogtijdagen – in elk geval op papier. Zo wist zelfs een stel minderjarige tieners in de Zuid-Italiaanse regio Apulië een vaccin te bemachtigen, omdat ze zich snel hadden aangemeld als vrijwilliger bij de lokale burgerbescherming.

Verontwaardiging

Tegelijkertijd stierven al 112 duizend Italianen aan corona en is het einde met honderden doden per dag nog niet in zicht. De zogenaamde furbetti (‘gluiperds’), die de regels omzeilen voor een voordeeltje, zijn in Italië een bekend fenomeen, maar zelden was het gevolg van hun ellenbogenwerk zo schrijnend. Lang bleef het stil, maar nu de Italianen de sterftecijfers in andere landen zien dalen, komt er langzaam publieke verontwaardiging over de vaccinatievolgorde op gang.

De regering van Mario Draghi – met dezelfde gezondheidsminister Speranza – probeert het roer al sinds haar aantreden half februari om te gooien. Donderdagavond deed Draghi nogmaals een dringend beroep op de regio’s om ouderen prioriteit te geven en op burgers om niet voor te dringen. ‘Stop met het inenten van mensen onder de 60! Wat voor geweten hebben mensen die voordringen?’