Italië wint de moeder aller campingwedstrijden tegen uitgeblust Oranje (3-2)

Opstootje tussen Wout Weghorst en Francesco Acerbi van Italië. Beeld ANP

Bondscoach Ronald Koeman zei woensdag na de nederlaag tegen Kroatië, tijdens het toernooi waarin Oranje als eerste had willen eindigen (het doel) in plaats van als vierde (de realiteit), dat de strijd om de derde plaats geen campingwedstrijd zou zijn.

Koeman had het mis, zo bleek na zijn derde nederlaag in vier duels als bondscoach. Het duel om plek 3 van de Nations League was de moeder aller campingwedstrijden. Ja, met een paar verschillen: het duel was op televisie en het stadion zat vol met ontspannen publiek in de vakantiemodus, dat redelijk vergevingsgezind was, het spel meestal voor kennisgeving aannam en tegen het einde zelfs razend enthousiast was, omdat het nog even spannend werd. Maar verder?

De leiding van de camping had oranje en witte shirtjes uitgedeeld aan de mannen uit Nederland en Italië die zich hadden opgegeven voor de middagactiviteit op de centrale zonneweide. Die behoorde tot camping de Grolsch Veste in Enschede, een schitterend geoutilleerde groepsaccommodatie waar het qua benauwdheid en warmte aan Italië deed denken. Mede daarom waren er voldoende drinkpauzes ingelast. Het moest leuk blijven, op de vaste spellenmiddag.

Gezelligheid eerst

Het spel was vrijblijvend, vooral bij de Nederlanders. Niet dat ze helemaal niets deden, want Frenkie de Jong bijvoorbeeld deed opzichtig zijn best, met slidings en al, maar het is zoals dat gaat op de camping: gezelligheid eerst. Verdedigen, om iets te noemen, dat doe je niet op de camping. Althans, niet met volle overgave. Te warm, geen zin om te rennen. En dus stoomde Federico Dimarco telkens op, als linksachter van Italië. Rechtsbuiten Donyell Malen liet hem voortdurend lopen. Eventuele kandidaten om de positie over te nemen keken telkens net even de andere kant op. Zat daar een leuk meisje aan de kant weg te dromen, een potentiële vakantieliefde?

Tal van passes waren net even te ver, of niet nauwkeurig genoeg. Mannen, vooral in het oranje, struikelden te vaak over de bal, alsof ze iets te lang bij het dansen op de vorige avond waren gebleven. Dat was ook wel een topavond zeg. Maar Federico Dimarco bij Italië, dat was een ander verhaal. Die had nog echt zin om te voetballen. Hij had een week eerder de finale van de Champions League verloren, toen het nog echt voetbal was, en wilde lekker uitbollen op zo’n mooie zondag in het oosten.

Hij joeg de bal bij de door hemzelf opgezette aanval heerlijk diagonaal in de touwen, voor een vroege treffer. Bij beide Italiaanse goals voor rust kwam overigens geluk kijken, het zij gezegd, door rare carambolages. Zo ook bij de 0-2, toen Dimarco weer vrij ten aanval was getrokken, de bal teruglegde en Davide Frattese via via kon scoren, mede omdat Lutsharel Geertruida buitenspel ophief door te blijven staan in plaats van snel een paar passen naar voren te zetten. Misschien kon hij het niet meer opbrengen.

Het was dus tijd voor de trainer van het Nederlandse team om zijn mannen streng toe te spreken. ‘Ja mannen, eigenlijk is het al vakantie natuurlijk, maar we staan hier nu in het grote campingtoernooi en al jullie vrienden zijn komen kijken. Kom op nou. Doe het voor mij, voor jullie familie, voor de reputatie van dit jonge toernooi.’

Wout Weghorst

Gelukkig was Wout Weghorst, de lange jongen die altijd zo zijn best doet, en die zich inschrijft voor elk toernooi, of het nu het WK is of de open kampioenschappen van de camping, gaarne bereid in te vallen. Iedereen juichte hem toe, want hij komt uit de buurt, uit Borne. Even was het stadion zelfs euforisch, toen Weghorst na een vrije trap van Teun Koopmeiners, net als bij het WK maar dan een beetje anders, 2-3 dacht te maken, de bal uit het net viste en terug naar het midden rende. Helaas keurde de scheidsrechter de goal af, vanwege buitenspel. Tja, campingvoetbal met een VAR, ook dat was even wennen.

Maar warempel. De ploeg in de oranje shirtjes voetbalde een stukje beter in de tweede helft, met meer passie en laatste adem. Steven Bergwijn, ook een invaller, wist zelfs een doelpunt te maken, toen hij de bal van dichtbij in de touwen joeg. Maar ja, even later was het weer 1-3, door Federico Chiesa. Joey Veerman mocht nog debuteren, ook al zo’n jongeman die al een tijdje smekend had gevraagd wanneer hij eens mocht meedoen met Oranje. Hij gaf nog een assist op de 2-3 van Wijnaldum en zowaar; even werd het nog spannend en onvriendelijk. Precies zoals op de camping soms. Want op het eind wil iedereen gewoon winnen.