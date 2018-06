Italië wil niet langer ‘het vluchtelingenkamp’ van Europa zijn en vraagt Nederland migrantenboten terug te halen

Terwijl in Spanje zondagmorgen de migranten van boord zijn gegaan van het reddingsschip dat afgelopen week werd geweigerd in Italië, dreigt een nieuwe rel uit te breken over twee reddingsschepen voor de Libische kust die onder Nederlandse vlag varen.

Italië wil dat Nederland de twee schepen terugroept voordat de schepen migranten aan boord halen en in een van de Italiaanse havens komen afmeren. Minister Danilo Toninelli van Transport uitte dit verzoek op Twitter nadat een van de hulporganisaties die de reddingsoperaties op zee coördineert, de rechtse minister Matteo Salvini voor fascist zou hebben uitgemaakt.

Salvini, leider van de rechts-populistische partij Lega en minister van Binnenlandse Zaken, heeft vorig weekeind een punt gemaakt door het reddingsschip de Aquarius met 629 migranten aan boord te weigeren. Italië wil niet langer ‘het vluchtelingenkamp’ van Europa zijn en wil dat andere EU-lidstaten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Op Facebook schreef Salvini dat de Mission Lifeline en de Seafuchs ‘heel goed weten dat Italië niet langer meewerkt aan illegale migratie en dat ze dus maar elders een haven moeten zoeken’.

In Valencia zijn vanmorgen de eerste 274 migranten van boord gegaan van een Italiaans marineschip dat de Aquarius begeleidde op zijn vierdaagse reis naar Spanje. Later deze dag worden de overige 350 migranten verwacht. Volgens hulpverleners aan boord hebben de migranten een zware tocht gehad op ruwe zee waar golven van vier meter over het dek spoelden.

‘Dit is geen cruiseschip, zo zei Aloys Vimard van Artsen zonder Grenzen dit weekeind tegen de Guardian. ‘Het is een reddingsschip dat niet bedoeld is voor een verblijf langer dan 2 dagen. Vanwege het slechte weer konden mensen niet op het dek blijven en moesten ze naar binnen. Iedereen was misselijk, ik zag een vrouw haar kind de borst geven terwijl ze moest overgeven.’

In Valencia worden de migranten opgevangen door het Rode Kruis, waar ze medische controle en verzorging krijgen. Er waren 123 kinderen en minderjarigen en zeven zwangere vrouwen aan boord van de Aquarius. Veel migranten hadden bovendien verwondingen van martelingen in Libië en brandwonden van de overtocht in de kleine rubberen bootjes.

Valencia heeft er alles aan gedaan om de migranten welkom te heten. Boven de loods waarin ze worden opgevangen hangen spandoeken met ‘welkom thuis’ in het Spaans, Engels, Frans en Arabisch. Er zijn 400 tolken ingehuurd om de migranten snel door de asielprocedure heen te helpen.

Frankrijk heeft zaterdag aangeboden asielzoekers die naar Frankrijk willen en recht hebben op bescherming, op te nemen. President Macron heeft vrijdag tijdens een ontmoeting met de nieuwe Italiaanse premier Conte toegezegd meer hulp te bieden. Eerder deze week botsten de twee landen nadat Macron het nieuwe Italiaanse migratiebeleid ‘cynisch en onverantwoord’ had genoemd. Frankrijk kreeg hierop het verwijt terug dat ze zelf de grens met Italië potdicht houdt en bovendien amper asielzoekers heeft overgenomen tegen de afspraken in.

De migratiecrisis leidt tot grote spanningen binnen de Europese Unie. In Duitsland staat de coalitie op springen nadat coalitiegenoot CSU voorstelde om migranten die elders in Europa staan geregistreerd, bij de grens terug te sturen. Bondskanselier Angela Merkel weigert dat en wil dat de EU betere afspraken maakt over de zogenoemde Dublin-regeling. Ze zou een top willen organiseren, maar dat werd later ontkend.

In Spanje werden de afgelopen twee dagen 933 mensen gered van bootjes die uit Marokko waren overgestoken. Vier mensen zijn verdronken.