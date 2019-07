Italië weigert opnieuw reddingsschepen en verhoogt druk op andere EU-lidstaten om te helpen

‘Nee, nee, nee... als ik dat al zou doen, dan zetten we de migranten in een auto richting de Duitse ambassade’, zo dreigde Salvini in een video op Facebook. Hij voegde eraan toe er genoeg van te hebben dat ‘Italië het afvalputje is voor alle problemen die Europa niet wenst te zien’. ‘Die tijd is voorbij. En dat geldt ook voor Frankrijk en Nederland.’ De Lega-minister zei zich verder ‘in de steek gelaten te voelen’ en roept zijn collega-ministers op te delen in de migratielast waaronder Italië gebukt gaat.

Het schip dat Salvini zaterdag de toegang tot de haven van Lampedusa ontzegde, de Alan Kurdi, is vernoemd naar het verdronken Syrische jongetje dat in 2015 aanspoelde op een Turks strand. Het schip had 65 migranten opgepikt op de Middellandse Zee. Salvini wilde dat Duitsland zich over de Alan Kurdi zou ontfermen, omdat het onder Duitse vlag vaart. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, toonde zich bereid de migranten van de Alan Kurdi op te nemen, maar vroeg Italië de havens te openen om de migranten aan wal te laten komen. Dit bleef Salvini weigeren, waarop het schip zondag zijn koers wijzigde richting Malta. Daar laten de autoriteiten de migranten nu toe en ze daarna naar verschillende landen sturen. Er zou al een akkoord over zijn.

Italiaanse vlag

Een tweede schip met 46 migranten aan boord, de Alex, meerde dit weekeinde ondanks een verbod van Salvini wel aan in de haven van Lampedusa. Het is van de Italiaanse hulporganisatie Mediterranea Saving Humans en vaart onder Italiaanse vlag. De lokale autoriteiten gaven het schip uiteindelijk toestemming de migranten aan wal te laten, omdat die na twee dagen op zee op het slechts 18 meter lange zeilschip uitgeput en verzwakt waren. Daarna legden ze het schip aan de ketting. De kapitein wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid aan illegale migratie.

Vorige week leidde een soortgelijke situatie ertoe dat een ander reddingsschip, de Sea-Watch, zich toegang tot de haven van Lampedusa forceerde. Volgens de kapitein was de situatie van de migranten aan boord na dagen wachten kritiek. Ze voer Lampedusa binnen en werd daarop gearresteerd. Ook haalde Salvini hard uit naar Nederland, omdat het weigerde zich te bekommeren om de migranten aan boord van de Sea-Watch, dat onder Nederlandse vlag vaart.

In Italië zijn in de afgelopen vijf jaar meer dan 700 duizend migranten over zee uit Libië aangekomen. Pogingen migranten over Europa te herverdelen zijn mislukt, waarop Italië vorig jaar besloot de havens gesloten te houden voor reddingsschepen. Vorige maand voerde Salvini een nieuwe wet in die het mogelijk maakt een boete van 50 duizend euro uit te delen aan reddingsschepen als ze toch een Italiaanse haven binnenvaren. Hierop waarschuwden mensenrechtenorganisaties, waaronder de Raad voor Europa, voor het ‘criminaliseren‘ van organisaties die mensenlevens op zee proberen te redden.