Italië verrast met overwinstbelasting op banken ten behoeve van burgers

Bankgebouw (l) van UniCredit in Milaan. Beeld ANP / AFP

Italiaanse banken zagen hun winsten in het eerste halfjaar stevig toenemen. De verklaring ligt bij hun rentemarge, dat is het verschil tussen wat ze verdienen aan rente op leningen en wat ze rekeninghouders aan rente moeten betalen. Deze marge is flink gestegen doordat banken in het zog van de Europese Centrale Bank (ECB) hun tarieven om te lenen hebben verhoogd. De vergoeding die spaarders krijgen is veel minder gestegen.

Over die meevaller moeten de banken dit jaar 40 procent belastingen betalen, maakte de Italiaanse regering maandag onverwacht bekend na een kabinetsberaad. De maatregel kan 2 miljard euro in het laatje brengen, geld dat moet dienen voor belastingverlagingen voor burgers, en om kopers van een eerste woning te helpen met hun hypotheek.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

‘Je moet maar kijken naar de winsten die banken in het eerste halfjaar hebben gemaakt om te beseffen dat we hier niet praten over miljoenen, maar miljarden’, aldus vicepremier Matteo Salvini, tevens de leider van het rechts-radicale Lega. ‘De kosten om geld te lenen zijn verdubbeld voor huishoudens en bedrijven, terwijl de rente die spaarders ontvangen zeker niet is verdubbeld.’

Salvini kijkt verwijtend naar Frankfurt. De ECB heeft sinds juli vorig jaar al negenmaal de depositorente verhoogd, en met de huidige 3,75 procent lijkt het eindpunt nog niet bereikt. Het staat buiten kijf dat deze renteontwikkeling goed nieuws is geweest voor de Italiaanse banken. UniCredit bijvoorbeeld boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een recordnettowinst van 4,4 miljard euro, dubbel zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

Verdampte beurswaarde

Analisten schatten dat de overwinstbelasting banken een vijfde van hun netto-opbrengsten zal kosten. De aandelen van Italiaanse banken kregen dinsdag flinke klappen. Intesa Sanpaolo stond tegen het middaguur op een verlies van 8 procent, Unicredit op -6,6 procent, en FinecoBank op -8,8 procent. Daardoor is intussen ruim 9 miljard euro aan beurswaarde van de Italiaanse banken verdampt.

De ECB voert het monetaire beleid voor alle twintig landen van de eurozone, en dus niet op maat van elk land. Toch lijkt de huidige depositorente van 3,75 procent niet onredelijk hoog. De centrale bank wil door het duurder te maken om geld te lenen de economische activiteit, en daarmee ook de inflatie afremmen. Die behoorde in Italië in juli met 6,4 procent nog altijd tot de hoogste van de eurozone.

Italië is met de fiscale maatregel niet aan zijn proefstuk toe. Eerder dit jaar voerde het al een overwinstbelasting in voor energiebedrijven. Die zou volgens ramingen van het ministerie van Financiën dit jaar 2,8 miljard euro moeten opleveren. Ook de overwinstbelasting op banken is geen primeur. Onder meer Spanje en Hongarije zijn Italië al voor gegaan.

Uitstel van executie

Opmerkelijk is dat premier Giorgia Meloni eerder dit jaar al een ballonnetje had opgelaten over een mogelijke overwinstbelasting, maar daarna leek haar enthousiasme ervoor te bekoelen. ‘Het hoofd van de banken lag al klaar op de kapblok’, vertelde een topman van een Italiaanse bank tegen persbureau Reuters, ‘maar toen kwam de bijl niet naar beneden.’ Dat bleek dus uitstel van executie.

Details van hoe de belasting er precies zal uitzien ontbreken nog. De maatregel moet sowieso eerst nog worden goedgekeurd door het parlement, dat nog wijzigingen kan aanbrengen. De belasting kan ook nog worden aangevochten door de banken, wat bij een soortgelijke maatregel in Spanje staat te gebeuren.