Italië vermindert afhankelijkheid van Rusland met meer gas uit Algerije

De Italiaanse premier Mario Draghi. Beeld Reuters

Vorig jaar stroomde er al 21 miljard kubieke meter gas onder de Middellandse Zee door, vanuit Algerije naar Italië. Maar de TransMed-pijpleiding heeft nog onbenutte capaciteit die de snelle verhoging mogelijk maakt. Rusland was met zo’n 29 miljard kubieke meter de afgelopen jaren de grootste gasleverancier van Italië, Algerije zal de Russen van die troon gaan stoten.

De overeenkomst is een belangrijke stap in het plan van de regering-Draghi om de import van Russisch gas terug te brengen tot nul. Nu is Italië nog een van de grootste importeurs van Russisch gas in Europa, 40 procent van het Italiaanse gasverbruik kwam de afgelopen jaren uit Rusland. Gas is in Italië de belangrijkste energiebron, het is goed voor bijna de helft van het totale Italiaanse energieverbruik.

‘Airconditioning of vrede’

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de regering het loskoppelen van Russisch gas tot prioriteit gemaakt. Draghi benadrukte toen dat hij diversificatie van de Italiaanse energiebronnen sowieso nodig vond, los van een eventueel dichtdraaien van de gaskraan door Poetin. Inmiddels ligt er een plan waarmee Italië over drie jaar helemaal geen gas uit Rusland meer nodig zal hebben.

Italië pleit in de EU voor een plafond aan de gasprijs, maar andere landen – waaronder Nederland – zijn daarvoor huiverig. Zij vrezen dat gasleveranciers, waaronder Rusland, dan geen gas meer aan Europa zullen leveren.

Vorige week, tijdens een bezoek van Mark Rutte aan Rome, wist Draghi zijn Nederlandse collega niet te overtuigen van het nut van een maximumprijs voor gas, al sloot Rutte de optie ook niet helemaal uit.

Draghi verklaarde onlangs ook al dat hij zich niet zou verzetten tegen een volledig EU-embargo op gas uit Rusland. ‘Wij gaan mee in wat de EU beschouwt als het meest effectieve instrument om vrede te bereiken’, zei hij tegen de Italiaanse pers. ‘Wat wilt u liever: vrede, of de airconditioning aan?’

Investeren in Algerije

Komende zomer zal het zo’n vaart nog niet lopen, want het Russisch gas blijft stromen en Italië heeft genoeg op voorraad tot eind oktober. Toch zou de verkoeling volgende zomer dus zomaar geïmporteerd kunnen zijn uit Noord-Afrika. Italië gaat in Algerije niet alleen meer gas afnemen, maar investeert er volgens Italiaanse regeringsbronnen ook in hernieuwbare energie. Op die manier houdt het land meer gas over voor export.

‘We hadden al eerder moeten diversifiëren’, gaf minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maio zondag toe, voorafgaand aan het bezoek aan Algerije waarbij hij ook aanwezig is. ‘Maar gelukkig hebben we veel partners en vrienden in de wereld.’ Afgelopen maand reisde Di Maio behalve naar Algerije ook naar Qatar, Angola, Mozambique, Congo en Azerbeidzjan om te praten over extra gasleveringen.

Het is nog onduidelijk hoelang de extra gasleveringen uit Algerije een oplossing zijn, merkt zakenkrant Il Sole 24 ore op. Het Algerijnse gasbedrijf Sanatrach liet begin april weten dat het maar ‘enkele miljarden’ aan extra gas beschikbaar heeft. De komende vier jaar hoopt het bedrijf nieuwe gasvelden te ontsluiten om de productie te verdubbelen.