Italië stelt strafrechtelijk onderzoek in naar bemanning Duits reddingsschip

Italië zou in totaal 22 mensen ervan verdenken illegale migratie naar Italië te hebben bevorderd door het uitvoeren van reddingsoperaties voor de Libische kust. De aanklacht komt bijna een jaar nadat de Iuventa door de Italiaanse autoriteiten aan de ketting werd gelegd. De verdachten kunnen bij veroordeling maximaal 15 jaar gevangenisstraf krijgen.

De bemanningsleden van de Iuventa verwerpen de in hun ogen ongegronde verdachtmakingen en veroordelen het criminaliseren van civiele hulporganisaties. ‘Als wij ons voor de rechter moeten verantwoorden omdat we deze mensen gered hebben, dan heeft Europa een politiek en moreel dieptepunt bereikt’, zegt Kathrin Schmidt van Jugend Rettet in een reactie.

De Iuventa sinds juli 2016 meer dan 14.000 migranten van zee gered. Volgens Jugend Rettet gebeurde dat altijd in samenwerking met de Italiaanse autoriteiten en in strikte naleving van het internationaal en maritieme recht.

Voor de Libische kust varen op dit moment geen reddingsschepen meer om bootjes met migranten te redden. Malta houdt twee schepen aan de ketting van de Duitse organisaties Mission Lifeline en Sea Watch, die beide onder Nederlandse vlag varen. De Maltese autoriteiten houden ook een vliegtuigje aan de grond dat werd ingezet om migranten op te sporen op zee.

Het reddingsschip Aquarius van Artsen zonder Grenzen ligt in de haven van Marseille, het schip van de Spaanse organisatie Proactiva Open Arms in Barcelona. Beide schepen zetten in juni nog migranten af in Spanje, nadat de nieuwe rechts-populistische regering van Italië de havens voor migranten had gesloten omdat het land niet langer voor hun opvang wil opdraaien.

Tot juni voerde Italië de coördinatie over de reddingsoperaties voor de Libische kust. De nieuwe regering van Italië is daar mee gestopt omdat de Libische kustwacht zou zijn versterkt met trainingen en materieel van de Europese Unie. De Libiërs redden nu zelf migranten op zee en brengen ze, tegen hun zin, terug naar Libië. Volgens hulporganisaties is de Libische kustwacht echter niet op haar taak berekend en wordt bij de acties ook geweld gebruikt.