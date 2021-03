Italië stelt generaal aan om vaccinatieprogramma te versnellen

In het Baggio Military Hospital in Milaan worden ouderen gevaccineerd. Beeld EPA

Figliuolo was de eerste Italiaan die vorig jaar logistiek werd ingezet in de coronacrisis: hij leidde de repatriëring van landgenoten uit Wuhan. Italië heeft tot nu toe zo’n 4,3 miljoen prikken gegeven op 60 miljoen inwoners. Dat is rond het EU-gemiddelde, maar de kritiek op de uitvoering zwelt aan. Zo onthulde de krant Corriere della Sera vorige week dat 800 duizend doses bij bedrijven terechtgekomen zijn in plaats van bij ouderen. Tegelijk bleek dat nog maar 1 op de 10 geleverde AstraZeneca-vaccins daadwerkelijk was toegediend.

De problemen komen deels voort uit het feit dat de campagne op regionaal niveau is georganiseerd. Italië bestaat uit twintig regio’s, die elk hun eigen reserveringssysteem en regels hebben. De onderlinge verschillen zijn groot: waar het noordelijke Val d’Aosta al 88 procent van de beschikbare vaccins heeft toegediend, is dat in het zuidelijke Calabrië nog maar iets meer dan de helft.

Met het aanstellen van Figliuolo wil de kersverse premier Draghi de vaccinatiegraad voor alle regio’s gelijktrekken en omhoog krijgen. ‘Er is een signaal nodig dat we het anders gaan doen’, verklaarde de premier tegenover de krant La Repubblica. Vorige week riep hij de EU op om, net als het Verenigd Koninkrijk, prioriteit te geven aan het toedienen van alleen de eerste dosis.

Draghi koos niet alleen een nieuwe coronacommissaris, maar verving tegelijkertijd ook het hoofd van de burgerbescherming die verantwoordelijk is voor noodsituaties. De nieuwe benoemingen liggen politiek gevoelig in zijn pas gevormde ‘eenheidsregering’, waarvan vrijwel alle partijen deel uitmaken.

Gigabestelling mondkapjes

Met name rechtse partijen zijn blij dat de vorige coronacommissaris, Domenico Arcuri, na een jaar vol kritiek het veld ruimt. Er liep onder meer een onderzoek naar hem vanwege een gigabestelling van Chinese mondkapjes, waaraan Italiaanse ondernemers tientallen miljoenen commissie zouden hebben verdiend.

Het aftreden van Arcuri betekent ook een overwinning voor Matteo Renzi (Italia Viva). Het vervangen van de commissaris maakte deel uit van zijn eisenpakket waarmee hij in januari een kabinetscrisis ontketende. De linkse Partito Democratico en de populistische Vijfsterrenbeweging, die Arcuri vorig jaar naar voren schoven en lang bleven steunen, leggen zich noodgedwongen neer bij de nederlaag.

Generaal Figliuolo leidde regimenten in Kosovo en Afghanistan, en was van 2014 tot 2015 generaal van de VN-macht in Kosovo. Ook na de repatriëring van Italianen uit Wuhan was hij nauw betrokken bij de pandemie. Tot nu toe hielp het leger onder meer bij het inrichten van 140 drive-through teststraten en bij het verdelen van de vaccins over de regio’s. Met de aanstelling van Figliuolo, die zijn militaire functie behoudt, wordt de rol van het leger bij de coronabestrijding ongetwijfeld nog een stuk groter.