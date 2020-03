Italië scherpt lockdown aan na hoogste aantal coronadoden in 24 uur

Militairen spreken een man aan in de straten van Turijn. Beeld EPA

Omdat er zondag weer ruim vierduizend nieuwe gevallen werden ontdekt, is het coronavirus nu bij 60 duizend Italianen geconstateerd. Van hen zijn 7.024 officieel genezen verklaard. 5.476 patiënten overleden aan het virus, waarvan 651 op zondag. Hoewel dit aantal lager lag dan het record van de dag ervoor, is het nog te vroeg op basis van die daling conclusies te trekken. Ruim eenderde van alle coronadoden wereldwijd stierf in Italië.

Nog strengere lockdown

Het is vanwege de onophoudelijke stroom aan slecht nieuws dat de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdagavond besloot de toch al strenge vrijheidsbeperkingen die gelden in zijn land nog verder aan te scherpen. De scholen, universiteiten en restaurants waren al geruime tijd dicht, net als de meeste winkels, maar sinds zondag mogen alleen de banken, levensmiddelenwinkels, postkantoren, krantenkiosken en apotheken openblijven. Alle andere, niet-cruciale winkels sluiten verplicht hun deuren tot in elk geval 3 april. Hetzelfde geldt voor de niet-essentiële fabrieken (dus bijvoorbeeld fabrieken die geen voedingsmiddelen of medicijnen produceren) en de niet-essentiële kantoren.

Conte willigde daarmee de wens in van 234 burgemeesters uit het noorden die opriepen de zogenoemde lockdown aan te scherpen, ‘omdat er op deze manier een volledige generatie uitsterft’. In de noordelijke regio Lombardije is geen intensivecarebed nog vrij en omdat ook veel artsen en verpleegkundigen besmet zijn met het coronavirus, deed de regering eind vorige week een noodoproep aan ziekenhuispersoneel uit andere delen van het land.

De hoop was dat driehonderd artsen zich zouden melden. Zaterdagavond bleek dat al ruim achtduizend gegadigden hadden gereageerd, van pas afgestudeerde studenten tot gepensioneerde artsen van ver in de tachtig.

In de trein met koorts

Hun hulp zal de komende tijd hard nodig zijn. Omdat de incubatietijd van het virus maximaal twee weken bedraagt en de meeste maatregelen twee weken geleden werden ingevoerd, gingen veel experts ervan uit dat de piek van de Italiaanse corona-uitbraak ergens tussen 23 en 25 maart zou plaatsvinden. Maar steeds meer van die experts komen de laatste dagen terug op die voorspelling.

Dat komt doordat – zeker in het begin van de lockdown – te veel mensen uitzonderingen voor zichzelf bleven maken in Italië. Toen bijvoorbeeld bekend werd dat de regio Lombardije op slot ging, vertrokken in de daaropvolgende dagen tienduizenden mensen in allerijl naar Zuid-Italië. De regels stonden immers toe naar huis te reizen, waardoor veel studenten die nog bij hun ouders ingeschreven stonden, besloten liever daar hun quarantaine uit te zitten dan op hun kleine studentenkamer. De regio Puglia liet vrijdag weten dat ruim 23 duizend mensen per trein terugkwamen en dat 15 procent van hen bij controles op het station koorts- of griepverschijnselen had. Dergelijke reizen zijn inmiddels verboden.

72 duizend boetes

Ook bleven te veel Italianen hun kinderen naar buiten sturen met een voetbal, waardoor een week na de lockdown alle parken noodgedwongen werden afgesloten. Te veel mensen bleven bovendien hun dagelijkse rondje hardlopen, waardoor het afgelopen vrijdag werd verboden verder dan 200 meter bij je huis vandaan te sporten.

In de eerste negen dagen nadat premier Conte de landelijke lockdown had afgekondigd, werden ruim 72 duizend boetes uitgedeeld aan mensen die zonder goede reden buiten waren. Op de totale Italiaanse bevolking, van wie het gros wel netjes binnenblijft, is dat een verwaarloosbaar aantal; voor een vermindering van de druk op ’s lands ziekenhuizen zouden het er best eens te veel kunnen zijn geweest, vrezen de kenners.