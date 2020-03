Italië plat om verspreiding coronavirus te stuiten

Italianen zijn improvisatiekunstenaars

De chaos van Italië heeft een prettige keerzijde. Wanneer het noodgedwongen tot stilstand komt, krijgen de Italianen hun land in een mum van tijd weer aan de praat. Lees de reportage van onze correspondent.

Corona elders

Ter voorbereiding op een mogelijke crisissituatie zoals in China of Italië heeft de vereniging van intensive care-artsen maandag een ‘draaiboek pandemie’ aan de leden gestuurd. ‘In het uiterste geval kunnen we mensen van ­ouder dan 80 niet meer opnemen.’

Wat begon als een mysterieus virus in de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft zich over de hele wereld verspreid. Inmiddels is ook Nederland besmet met het coronavirus. In dit dossier leest u alles wat we schrijven over het virus.

Veel lege klassen in Brabant: ‘Kinderen begroeten elkaar met de voetjes of ellebogen’.

Dirk Jan, zelf arts, liep corona op: ‘Een mooie oefening voor een gevaarlijker virus’.

Na Europese beurzen daalt ook Wall Street stevig.