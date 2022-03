Italië niet op WK in Qatar: Noord-Macedonië schakelt de Europees kampioen in blessuretijd uit

Domenico Berardi nadat hij een belangrijke kans mist. Beeld AFP

Lange tijd leek de wedstrijd zonder doelpunt op een verlenging af te stevenen. Maar in de tweede minuut van de blessuretijd pikte Macedonische aanvaller Aleksandar Trajkovski de bal tussen drie Italiaanse verdedigers op. Nog voor een van hen in kon grijpen, schoot Trajkovski van buiten het strafschopgebied raak.

DRAMA VOOR ITALIË!!! 🤯🤯🤯

Noord-Macedonië komt in de blessuretijd op een 1-0 voorsprong... 🇲🇰



Italië gaat dus 𝐍𝐈𝐄𝐓 naar het WK! 👋#ZiggoSport #WCQ #ITAMKD pic.twitter.com/Q82mH8lhni — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 24 maart 2022

Noord-Macedonië heeft als onafhankelijk land nog nooit aan een mondiaal eindtoernooi deelgenomen. Na de overwinning op Italië kan daar dinsdag verandering in komen. Dan strijden de Noord-Macedoniërs met Portugal, dat met 3-1 van Turkije won, om een ticket voor het WK, dat eind november begint.

In een andere play-off schakelde Wales donderdagavond Oostenrijk uit (2-1). Dat land speelt de finale tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Schotland en Oekraïne, die voorlopig is uitgesteld vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Zweden versloeg in verlenging Tsjechië (1-0) en kan zich klaarmaken voor een ontmoeting met Polen, dat na de diskwalificatie van het Russische elftal een vrije doortocht had naar de beslissende play-off.

Kampioenschappen

Italië wist in zijn historie het wereldkampioenschap vier maal te winnen. Vier jaar geleden ging het in de kwalificatie ook al mis: in de play-offs werd het toen uitgeschakeld door Zweden.

In de huidige kwalificatiereeks eindigde Italië als tweede achter Zwitserland. Daardoor werd het team van Roberto Mancini opnieuw veroordeeld tot het spelen van beslissingswedstrijden. Afgelopen zomer wonnen de Italianen nog het Europees kampioenschap, dat vanwege de coronapandemie een jaar was uitgesteld.

Oranje in voorbereiding

Het Nederlands elftal is al zeker van deelname aan het eindtoernooi in Qatar. Onder leiding van bondscoach Louis van Gaal oefent het team momenteel op een nieuw spelsysteem. Zaterdag en dinsdag speelt Nederland twee vriendschappelijke interlands tegen respectievelijk Denemarken en Duitsland. In het doel staat dan waarschijnlijk een debutant: Van Gaal geeft de voorkeur aan Mark Flekken (28), speler van het Duitse SC Freiburg.