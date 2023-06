Italië neemt afscheid van Berlusconi: staatsbegrafenis in kathedraal Milaan

Berlusconi’s kist verlaat de kathedraal van Milaan. Beeld AFP

Het lichaam van Berlusconi, die afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd overleed, kwam woensdagmiddag om even voor 15.00 uur aan bij de kathedraal van zijn geboortestad. Op het plein voor de kathedraal hadden zich op dat moment al ongeveer 15 duizend Italianen verzameld om de laatste eer te bewijzen aan hun voormalige regeringsleider. De uitvaart konden zij buiten op grote schermen volgen.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Dat Berlusconi in Italië nog altijd enorm populair is, bleek wel uit de aanwezigen in de kathedraal van Milaan. Zo woonden prominente politici als premier Giorgia Meloni, president Sergio Mattarella en oud-premier Mario Draghi de uitvaart bij. Ook verscheidene televisiepresentatoren, acteurs en spelers van Berlusconi’s voetbalclub AC Milan waren present.

De dienst, die onder leiding stond van de aartsbisschop van Milaan, kwam rond 16.15 uur ten einde. Na afloop werd Berlusconi’s kist onder luid applaus van zijn aanhangers naar buiten gedragen. ‘Bedankt Silvio’, schrijft premier Meloni op haar Twitteraccount. ‘We zullen je niet vergeten.’

Berlusconi’s kist in de kathedraal in Milaan. Beeld via Reuters

Langs de route die de lijkwagen met Berlusconi’s lichaam op weg naar de kathedraal aflegde, stonden woensdagmiddag al veel mensen. Berlusconi overleed maandag in het San Raffaele-ziekenhuis. Daarna werd zijn lichaam overgebracht naar zijn beroemde villa in het dorpje Arcore, ten noordoosten van Milaan.

De Italiaanse regering had deze woensdag na Berlusconi’s overlijden uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Op veel plekken in het land hangt de groen-wit-rode vlag halfstok. Overigens was niet iedereen tevreden over dat eerbetoon aan de oud-premier. Zo weigerde de rector van een universiteit de vlag halfstok te hangen, omdat hij vond dat Berlusconi de wereld en Italië niet verbeterd, maar verslechterd had.

De staatsbegrafenis in de kathedraal betreft was enkel ceremonieel van aard. In afwachting van de crematie wordt Berlusconi’s lichaam teruggebracht naar zijn villa in Arcore. Na de crematie zal zijn as worden overgebracht naar het familiemausoleum op het terrein van die villa.

Aanhangers van Berlusconi verzamelen zich woensdagmiddag voorafgaand aan de uitvaart op het plein voor de kathedraal. Beeld ANP / EPA