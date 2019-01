Italië: Nederland verantwoordelijk voor Sea-Watch 3 en de 47 migranten aan boord

Nederland is verantwoordelijk voor Sea-Watch 3, het schip met 47 migranten dat sinds vrijdag voor de kust van Sicilië ligt. Dat zegt de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio in de Italiaanse media.

De Sea-Watch 3 vaart onder de Nederlandse vlag, en dat is ‘geen folkloristisch ding’, volgens de politiek leider van de Vijfsterrenbeweging. ‘We zijn klaar voor een diplomatiek conflict met Nederland’, vult hij aan. Italië zou vandaag bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepleiten dat het schip onder Nederlandse jurisdictie valt.

Afgelopen maandag wees de Nederlandse overheid een Italiaans verzoek af om de inzittenden op te nemen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is Nederland als vlaggenstaat niet verplicht de immigranten op te nemen. Het ministerie stelt dat de kapitein van het schip in deze situatie heeft gebracht en is het aan hem ‘om in de nabijheid een veilige haven te vinden voor ontscheping van de 47 migranten die hij aan boord heeft genomen’.

Het schip, eigendom van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch, pikte de migranten ruim een week geleden op voor de kust van Libië. Vervolgens voer het naar Syracuse, op het Italiaanse eiland Sicilië. Daar kreeg het geen toestemming om aan te meren.

Tunesië

Volgens de Italiaanse regering had de Sea-Watch 3 moeten uitwijken naar Tunesië, omdat de Nederlandse kustwacht daar opdracht toe had gegeven. Di Maio beschuldigde de kapitein van het niet opvolgen van een Nederlands bevel. Gister oordeelde het Italiaanse OM dat de kapitein niets verkeerd heeft gedaan: hij koos een route die hem veiliger leek.

Vorig jaar was de Sea-Watch 3 ook in het nieuws, toen het met 32 migranten aan boord bijna drie weken op zee dobberde. Ook toen weigerde Italië het schip toe te laten. Uiteindelijk legde het aan bij Malta, waarna de inzittenden over acht EU-landen werden verdeeld. Nederland nam zes migranten op.