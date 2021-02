Beeld REUTERS

Hoe gevoelig ligt het versoepelen van de coronaregels in Italië, dat toch een trauma overhield aan de eerste golf van covid-19 met schokkende beelden van opgestapelde doodskisten in Bergamo?

‘In Rome is iedereen blij met de versoepeling, al gaat het nog steeds niet goed. Woensdag werden weer 477 coronadoden gemeld. Toch treedt ook een soort gewenning op. En de economische nood is hoog, de regering moest wel iets doen. Maar Italië bekijkt het per regio, de situatie in Rome geldt niet voor het gehele land.’

Het lijkt alsof het normale leven in Rome weer is hervat?

‘Dat is niet helemaal zo. Eind oktober werd de avondklok ingesteld tussen 22.00 en 5.00 uur en die blijft voorlopig van kracht. De horeca sluit om 6 uur ’s avonds, ik zat net nog op het terras en werd op tijd weggestuurd. Voor musea geldt een beperkte bezoekerscapaciteit en moet je een tijdslot reserveren. Italië leeft met de handrem erop, maar het is hier vrijer dan in Nederland.’

De economische nood heeft de regering gedwongen om te versoepelen, terwijl de besmettingsaantallen het misschien nog niet toelaten?

‘Ik vind het moeilijk om dat te beoordelen. De druk op de intensive care in Italië neemt af, steeds minder ziekenhuisbedden zijn bezet. Hoewel ook in Italië de Britse en Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus zijn geconstateerd, hoor je er weinig over. De angst voor een mogelijke derde golf lijkt minder groot dan in Nederland. Of dat verstandig is, gaan we de komende weken zien. Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast, al kan het in Italië dus per regio verschillen.’

Heeft Juventus-spits Cristiano Ronaldo de Italianen de weg gewezen met zijn illegale reisje naar het skioord Courmayeur?

‘Nee, Ronaldo heeft de regels wel degelijk overtreden. Tot 15 februari mag je nog steeds niet van de ene regio naar de andere reizen. Al wordt nu gekeken of die landelijke maatregel na 15 februari kan worden opgeheven. En Ronaldo had geluk dat het reizen niet zo scherp wordt gecontroleerd.’

Ronaldo scoorde weliswaar weer twee keer voor Juventus in de bekerwedstrijd tegen Internazionale, maar Italië is toch vooral in de ban van ‘Super’ Mario Draghi die een nieuw kabinet moet formeren. Na zijn aanstelling steeg de beurs in Milaan met 3 procent.

‘Draghi is het gesprek van de dag. Maar het is nog niet zo zeker dat hij een nieuw zakenkabinet kan samenstellen. Hij moet de komende dagen op zoek naar een meerderheid in een sterk verdeeld parlement. De pogingen om een derde kabinet Conte te formeren zijn mislukt. Nu moet Draghi het proberen: we gaan weer dagen tegemoet van overleg in achterkamertjes.’

Hoe cruciaal is de Vijfsterrenbeweging in dat proces?

‘Die partij is nog zo groot in Italië dat Draghi de Vijfsterrenbeweging wel mee moet krijgen of in elk geval een deel daarvan. Je hebt al zoveel afsplitsingen gezien bij politieke partijen, dat zou nu weer kunnen gebeuren.’

Beleven we de zoveelste wederopstanding van de 84-jarige Silvio Berlusconi met zijn Forza Italia?

‘Berlusconi is positief gestemd over een zakenkabinet onder leiding van Draghi. Het geeft hem uiteraard ook weer een bepaalde macht als hij kan aansluiten.’ Van Gool, lachend: ‘Silvio is een kat met negen levens, die krijg je niet zomaar van het politieke toneel.’

Waarom organiseert Italië geen nieuwe verkiezingen?

‘Je zou denken dat het de logische en meest democratische oplossing is om uit deze crisis te geraken. Maar veel Italianen zijn bang voor de instabiliteit die verkiezingen met zich meebrengen. President Mattarella vertelde tijdens een toespraak dat hij bang is voor grote samenkomsten bij politieke campagnes. Hij ziet dat niet zitten tijdens de coronacrisis.

‘Maar hier spelen uiteraard ook politieke overwegingen mee, de rechtse partijen staan er in de peilingen uitstekend voor. Niet voor niets pleiten de Lega van Matteo Salvini en de Fratelli d’Italia van Giorgia Meloni voor verkiezingen, ze zouden vermoedelijk forse winst boeken. Veel Italianen vrezen ook dat hun anti-Europese standpunten steun van de EU in de weg staan.’

Als voormalig president van Europese Centrale Bank is Mario Draghi toch de ideale figuur om het steunpakket van 209 miljard euro binnen te halen?

‘Het is een voorname reden waarom Draghi nu naar voren wordt geschoven als potentiële premier. Als iemand dat geld vanuit Europa kan binnenhalen, is het Super Mario.’