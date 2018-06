Italië laat schip met migranten toe tot Sicilië, Malta overweegt het

Driehonderd migranten aan boord van twee schepen in de Middellandse Zee worden toegelaten tot Malta en Italië. Malta lijkt bereid, in een deal met Frankrijk, om het reddingsschip Lifeline te laten aanmeren. Een Deens containerschip werd dinsdag al toegelaten tot een havenstad in Sicilië.

Na overleg op maandag tussen de Franse president Macron en de Maltese premier Muscat maakte een regeringswoordvoerder in Parijs bekend dat Malta bereid lijkt te zijn om de Lifeline toe te laten. De migranten zouden dan moeten worden opgenomen door diverse Europese landen. Een andere optie is dat Frankrijk een team naar het eiland stuurt om de asielverzoeken van de opvarenden te onderzoeken.

‘Het ziet er op dit moment naar uit dat dit de oplossing wordt’, aldus de Franse regeringswoordvoerder over deze laatste optie. In een verklaring zei Muscat dinsdag dat hij hard werkt aan een oplossing, maar hij liet zich niet uit of de Lifeline snel kon aanmeren. Wel zei de Italiaanse premier Conte dat Rome bereid is om een deel van de migranten op dit schip toe te laten tot Italië.

Eerder weigerde Italië het schip van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline toe te laten. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini daagde Parijs maandag nog uit om een steentje bij te dragen aan de opvang van migranten die Europa proberen binnen te komen. Frankrijk heeft de afgelopen weken de nieuwe harde lijn van Italië jegens migranten volop bekritiseerd.

‘Er is een schip in Maltese wateren dat wacht om verwelkomd te worden’, aldus Salvini. 'Het zou een mooi gebaar zijn als dit schip zou worden toegelaten tot de haven van Marseille.'

De onlangs aangetreden regering in Rome is een campagne begonnen tegen hulporganisaties die migranten in de Middellandse Zee oppikken en naar Italiaanse havens brengen. Salvini beschuldigt de hulporganisaties ervan als taxi te fungeren voor mensensmokkelaars die vooral in Libië opereren. Eerder deze maand moest een schip met aan boord meer dan zeshonderd migranten, de Aquarius, uitwijken naar Spanje nadat Italië en Malta het niet hadden toegelaten.

Het Deense vrachtschip Alexander Maersk dobbert voor de kust van Sicilië. Foto AP

Genegeerde instructies

Volgens Rome negeerde Mission Lifeline vorige week instructies van de Libische en Italiaanse kustwacht en pikte het de migranten op in de territoriale wateren van Libië. De hulporganisatie ontkent dit en beweert dat de reddingspoging plaatsvond in internationale wateren.

Het is onduidelijk of Salvini ook zo hard wil optreden tegen vrachtschepen die migranten oppikken. Een aanwijzing dat Rome minder streng zal zijn tegen dit soort schepen, kwam dinsdag toen een burgemeester op Sicilië bekendmaakte dat hij toestemming had gekregen om het schip Alexander Maersk toe te laten.

Dit containerschip, met aan boord 110 migranten, dobberde al dagen in internationale wateren bij de havenstad Pozzallo. De bemanning pikte de migranten op nadat ze in schepen van mensensmokkelaars Libië hadden verlaten.

Burgemeester Robberto Ammatuna van Pozzallo wilde het vrachtschip toelaten, maar tot maandag kreeg hij geen toestemming van Rome. ‘De nachtmerrie is voorbij voor deze 110 migranten’, zei Ammatuna nadat Salvini’s ministerie ermee had ingestemd dat het schip kon aanmeren in de haven van Pozzallo. Dinsdagochtend kwam de migranten aan land. Ammatuna: ‘Zij kunnen nu worden verwelkomd en op de best mogelijke manier worden geholpen.’

Geteisterd

Italië heeft sinds 2014 zo’n 650 duizend migranten en vluchtelingen toegelaten. Salvini bezocht maandag Libië waar hij opnieuw de harde lijn van Rome onderstreepte. Tijdens zijn bezoek aan de hoofdstad Tripoli benadrukte hij dat zijn regering alles zal doen om de migrantenstroom richting Europa in te dammen. Salvini riep op tot het opzetten van asielcentra in de buurlanden van Libië waar asielaanvragen in behandeling moeten worden genomen. Volgens Salvini moeten de VN en de EU gezamenlijk deze centra opzetten.

De minister zegde Libië ook steun toe bij het beveiligen van de grenzen en de territoriale wateren. Het land wordt geteisterd door interne strijd sinds de val en de dood van de Libische leider Moammar Kadhafi. Mensensmokkelaars maken sindsdien gebruik van de chaos om migranten te smokkelen richting vooral Italië. ‘De handel in clandestiene migratie moet geblokkeerd worden’, aldus Salvini.