Italië heft de noodtoestand op: ‘Coronaregels maken gaat hier anders dan in Nederland’

Vanaf vrijdag mag je in Italië plaatnemen op een terras zonder een certificaat te laten zien. Beeld Giulio Piscitelli

Dag Rosa, wat houdt het einde van de noodtoestand in Italië precies in?

‘We gaan hier van een streng 2G- naar een 3G-beleid. Vanaf morgen mag je weer op een terras zitten zonder een certificaat te laten zien. Met een negatieve testuitslag mag je ook weer binnen in de horeca. Tot nu toe moest je gevaccineerd zijn.

‘Ook op de werkplek golden in Italië strenge regels. 50-plussers moesten verplicht gevaccineerd zijn. Sommige mensen konden de afgelopen week daardoor niet naar hun werk. Die vaccinatieplicht geldt vanaf morgen niet meer op de werkvloer.’

‘Het betekent niet dat er geen coronaregels meer zijn. Maar voor sommige mensen verandert er daarmee best veel. Mijn lerares Italiaans bijvoorbeeld heeft zich niet laten vaccineren. Vanaf morgen heeft zij weer toegang tot de horeca. Dat is een grote stap.’

Werden die maatregelen nog strikt nageleefd?

‘Dat hangt ervan af waar je bent, heb ik gemerkt. In het noorden worden de maatregelen voor mijn gevoel veel strenger gehandhaafd. In Rome lange tijd ook, maar al een tijdje niet meer. In Zuid-Italië ben ik minder vaak gecontroleerd: daar was altijd al veel meer mogelijk.

‘De Green Pass en Super Green Pass, zoals het 3G- en 2G-bewijs hier worden genoemd, waren wel gewoon verplicht. De laatste weken werd er niet meer op ieder terras op gecontroleerd. Maar je kon moeilijk het risico nemen om zonder pas op de trein te stappen. Daar controleerden ze streng.

‘Afstand houden is een beetje lastig in Italië. In theorie geldt die regel ook, maar niemand houdt zich eraan. Ik zal je een voorbeeld geven. Op een persconferentie kwamen de woordvoerders van premier Mario Draghi bevriende journalisten tegen. Met FFP2-mondkapje op gaven ze elkaar twee kusjes. Dat zie je in Italië veel.’

Leidt het einde van de noodtoestand in het land tot een euforisch gevoel?

‘Dat zou ik niet zeggen. Veel Italianen zijn inmiddels wel gewend aan die maatregelen. Iedereen draagt nog steeds mondkapjes. Buiten hoeft dat niet meer, maar binnen – behalve in je eigen huis – blijft die maatregel nog zeker een maand gelden. Je kunt dus niet zeggen dat corona echt voorbij is.

‘Meer dan in Nederland héchten mensen hier ook aan die maatregelen. Waarom dat zo is, blijft moeilijk te zeggen. Misschien heeft het te maken met het begin van de pandemie, toen de angst hier ontzettend groot was. Die eerste lockdown was ook ontzettend streng: je mocht geen stap buiten de deur zetten. Ik denk dat je daar nog steeds de sporen van ziet.’

Afgaande op de cijfers heeft Italië het coronavirus na die eerste lockdown aardig weten te beteugelen.

‘Na die eerste golf is het hier zeker niet slechter gegaan dan in de rest van Europa, inderdaad. Misschien zelfs een beetje beter. Maar in mijn eerste winter hier, van 2020 op 2021, heeft Italië het ook zwaar gehad. Toen zijn er ook veel mensen overleden. En nog steeds is corona niet weg.’

Toch ligt het aantal coronabesmettingen in Italië relatief gezien een stuk lager dan in Nederland. Is Italië niet wat aan de late kant met deze versoepelingen?

‘Het voelt een beetje alsof we achterlopen, ja. Die angst uit de eerste lockdown zal meespelen. Ik denk ook dat het komt omdat de overheid continu hard op het vaccineren heeft gehamerd. Die strenge maatregelen heeft de overheid een beetje gebruikt om mensen te dwingen tot zich te laten vaccineren.

‘De vaccinatieplicht voor 50-plussers gold pas vanaf 15 februari. Dat wilde de overheid waarschijnlijk niet twee weken later al laten varen. Op het werk leidde dat wel tot lastige situaties. De man van mijn Italiaanse lerares heeft zich ook niet laten vaccineren. De afgelopen weken moest hij verplicht onbetaald verlof opnemen. Hij mocht zelfs niet thuiswerken.’

In Nederland werd vaak gesproken over een ‘gereedschapskist’ met coronamaatregelen voor in het najaar. Houdt Italië ook maatregelen achter de hand?

‘Regels maken in Italië gaat anders dan in Nederland. De verhouding tussen de staat en burgers lijkt meer op die tussen ouders en een kind. Het is erg controlerend, er is weinig eigen verantwoordelijkheid.

‘Ik twijfel er niet aan dat ze de coronatoegangsbewijzen weer van stal halen als het in het najaar uit de hand loopt. Daarnaast worden oudere mensen nog steeds actief aangemoedigd om een boosterprik te halen, en mondkapjes worden nog steeds gedragen. We zijn er dus nog niet.

‘Die vaccinatieplicht blijft in elk geval tot 15 juni. Vanaf komende maand kunnen 2 miljoen ongevaccineerde 50-plussers een boete van 100 euro thuis verwachten van de Italiaanse belastingdienst. Maar of dat echt gebeurt, kan ik niet zeggen. Ik heb nog niet gehoord dat iemand daadwerkelijk een boete kreeg.’