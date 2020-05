Italië gaat weer open, soort van: ‘In restaurants zit er zelfs tussen stellen plexiglas’

De bediening van deze pizzeria nabij het Colosseum in Rome draagt mondkapjes. Beeld Getty Images

Na drie maanden verplicht thuis te hebben gezeten, mogen de zestig miljoen Italianen hun oude gewoonten oppakken. Horeca en winkels zijn weer open. Hoe was je eerste cappuccino aan de bar?

‘Ja, bijzonder. Ik kwam zaterdag in Foggia aan voor een reportage, toen was alles nog op slot. Maar op maandag kon ik weer leunen aan de bar en een cappuccino drinken. Dat was wel even wennen. De barman had een mondkapje op, hij droeg handschoenen en er zat plexiglas tussen ons.

‘Een dag later, in Napels, nam ik het er maar van en at ik een pizza van de beroemde pizzeria Da Michele. Je moest het wel meenemen. Op het plein at ik het op. Ook dat was bijzonder, want tot maandag moest je nog een geldige reden hebben om op straat te zijn. In Rome, waar ik woon, heb ik voor het eerst weer op een terras gezeten. Ik vergat even dat het virus nog gewoon rondwaart.’

Was je niet bang om besmet te raken op zo’n terras, in een land waar 32.169 doden zijn gevallen? Houden de Italianen zich wel aan de regels nu ze meer mogen?

‘Voor zover ik het heb gezien, gaat het goed. Daar heb ik mij de afgelopen drie maanden vaak over verbaasd. Dat alle stereotypes over de Italianen, bijvoorbeeld dat ze lak hebben aan de regels, niet meer kloppen. De angst voor hun gezondheid is zo groot, dat ze nu bereid zijn zich er wél aan te houden.

‘Ze houden zich keurig aan de verplichte meter afstand, ze dragen vrijwel altijd mondkapjes. Sterker nog: als je op straat geen mondkapje draagt, word je aangekeken alsof je asociaal bent. Het is, economisch gezien, nodig de economie weer aan de praat te krijgen na de strenge lockdown, maar dat gebeurt wel met zeer veel voorzichtigheid. Ze proberen er iets van te maken.’

In Nederland mag de horeca op 1 juni weer open. Ik begrijp dat het in Italiaanse restaurants nog even wennen is met al die voorzorgsmaatregelen?

‘Ja. Alles begint weer te draaien, maar op een vreemde manier. In restaurants zit er zelfs tussen stellen plexiglas. In winkels worden kledingstukken gereinigd nadat iemand ze heeft gepast. Bij de supermarkt wordt je temperatuur gemeten. En in treinen worden mondkapjes uitgedeeld, gratis nog wel. Bij het instappen gaf de conducteur mij maandag een pakketje met een mondkapje, handschoenen, zeep en een hoofdsteun. Heel strak geregeld allemaal, on-Italiaans eigenlijk.

‘Behalve het plexiglas, zie je in de restaurants maximaal twee tafels bij elkaar. Om afstand te kunnen houden heeft een klant nu 4 vierkante meter tot zijn beschikking. In kleine restaurants zijn maximaal vijf tafels beschikbaar. Het middelste gedeelte is gewoon leeg, daar loopt de ober tussen. Je moet ook reserveren. Het gros van de horeca en winkels is overigens niet open. Ze zijn of failliet, of de eigenaren wachten nog even af. Wie wel open is, probeert er het beste van te maken. Zo heeft het restaurant waar ik vaak kwam nu plotseling wel een terras, om iets bij te verdienen.’

De Italianen hebben ook hun traditionele avondwandeling weer opgepakt: la passeggiata. Hoe was dat?

Klopt. In Foggia zag ik ze tot mijn grote vreugde weer pierewaaien op straat. Tot voor kort was dat verboden omdat je alleen buiten mocht zijn met een goede reden − en flaneren was officieel geen goede reden. Maar nu liep iedereen ’s avonds weer in hun nette kleding op en neer. De nagels waren weer gedaan, want de salons zijn ook open. Het was eigenlijk zoals vanouds druk, maar het ging toch allemaal redelijk goed. Soms zaten jongeren wel wat dicht bij elkaar, maar over het algemeen werd die 1,5 meter goed nageleefd. Ik heb zelf in elk geval weinig asociaal gedrag gezien.

‘Het zag er natuurlijk wel anders uit, die wandelingen, vanwege de mondkapjes. Overigens had ik het met een paar Italianen over de Nederlandse regels voor mondkapjes, waarna de meeste hard begonnen te lachen. Ze waren stomverbaasd dat de regering in nota bene het verstandige Nederland mondkapjes verplicht stelt in het openbaar vervoer, maar dan alleen mondkapjes die niet werken, omdat de goede exemplaren naar de zorg moeten. Het deed ze denken aan de manier waarop hun eigen overheid doorgaans regels opstelt, zeiden ze.’

Ook de kappers mogen weer aan het werk in Italië. Beeld Getty Images

Zijn de Italianen niet doodsbang dat het opnieuw misgaat met deze versoepelingen? Premier Conte erkende dat nu een ‘gecalculeerd risico’ wordt genomen.

‘Iedereen houdt inderdaad zijn hart vast. De cijfers worden goed in de gaten gehouden. De bevolking beseft heel goed dat deze versoepelingen snel terug kunnen worden gedraaid als over twee weken blijkt dat het aantal besmettingen weer stijgt. Misschien gedraagt iedereen zich daarom zo goed. De regering waarschuwt de bevolking ook voortdurend. Aan elk besluit dat wordt genomen, zoals het openen van de horeca, worden veel ‘mitsen’ toegevoegd.’

Ik begrijp dat je er even voor past om naar je sportschool te gaan. Waarom? Ze mogen op 25 mei weer open, maar in Nederland nog altijd niet.

‘Ik ben niet de enige. Veel mensen zijn huiverig om weer naar de gym te gaan. Er wordt veel gepuft en gezweet in zo’n gym, de airco kan het virus verspreiden en de bezoekers raken alle apparaten aan. In mijn gym is een mondkapje niet verplicht, maar wordt het wel aangeraden. Nee, ik hou het voorlopig even bij sporten in het park.’