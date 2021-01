Italië blokkeert TikTok gedeeltelijk na dood 10-jarig meisje

Beeld ANP

Woensdag werd Antonella door haar vijfjarige zusje bewusteloos in de badkamer gevonden, met een riem om haar hals en haar smartphone in de hand. Een andere zus vertelde haar ouders dat Antonella meedeed aan de ‘blackout-uitdaging’ op TikTok. Daarbij dagen kinderen elkaar uit zichzelf zo lang mogelijk met een sjaal of riem de adem te benemen, terwijl ze zichzelf met hun mobiele telefoon filmen. Wie deze levensgevaarlijke zelfverstikking overleeft, ondergaat tijdens de ademnood extreme sensaties door zuurstoftekort in de hersenen.

De geschokte ouders van Antonella wisten van niets: ze dachten dat hun dochter TikTok gebruikte om videos van dansjes te delen. ‘TikTok was haar wereld, en YouTube. Daar bracht ze al haar tijd door, maar hoe hadden we kunnen weten van deze gruwel?’ aldus haar vader Angelo Sicomero in de Italiaanse krant Corriere della Sera. Antonella is in het ziekenhuis van de Siciliaanse stad Palermo overleden. Haar ouders hebben besloten haar organen te doneren.

TikTok, dat in 2018 werd opgericht, is de snelst groeiende app ter wereld met inmiddels 1 miljard gebruikers. In Nederland maken 836.000 mensen dagelijks gebruik van het videoplatform. Om een account op TikTok te openen moeten gebruikers dertien jaar oud zijn, maar jongere kinderen kunnen die regels eenvoudig omzeilen. In december hadden de Italiaanse databeschermingsautoriteiten al een lijst met overtredingen bij TikTok ingediend, waarbij vooral het gemak waarmee erg jonge gebruikers onbeschermd van het platform gebruik kunnen maken, opviel. Ook zijn er veel vraagtekens over welke persoonlijke data de app gebruikt.

Daar reageerde TikTok niet op, dus nu is de videodienst in Italië afgesloten voor Italiaanse gebruikers wiens leeftijd niet is gecontroleerd. De openbare aanklager van Palermo onderzoekt ook of er sprake is van aanzetten tot suïcide, bijvoorbeeld door op Antonella’s telefoon na te gaan of ze tijdens haar zelfverstikking live contact had met andere deelnemers en of ze was uitgenodigd door andere gebruikers om mee te doen aan de ‘uitdaging’.

TikTok, dat in handen is van het Chinese bedrijf ByteDance, zei vrijdag geen berichten of video’s over het sjaaltjesspel op het platform te kunnen vinden. Eerder kwam TikTok in Engeland in opspraak wegens de manier waarop de algoritmes van het platform jongeren van informatie over extreme methodes om af te vallen voorzien. Nadat TikTok beterschap beloofde, bleven echter tips over braken en andere schadelijke manier om gewicht te verliezen als vanouds rondgaan op het platform. Ook het viraal gaan van een zelfdodingsvideo en oproepen tot geweld tegen vrouwen in India hebben de reputatie van TikTok in het verleden geen goed gedaan.