Italië begint met schrappen namen van niet-biologische moeders uit geboorteakten

De Italiaanse premier Giorgia Meloni. Beeld REUTERS

Het gaat in eerste instantie om geboorteakten van 33 kinderen van Italiaanse vrouwen die in het buitenland kunstmatige inseminatie ondergingen en vervolgens in 2017 hun kinderen registreerden bij de gemeente. Het bureau van de aanklager in Padua bevestigde aan CNN dat donderdag de namen van 27 moeders van evenveel geboorteakten zijn gehaald.

Het stadsbestuur van Padua had beloofd de traditionele vermeldingen van moeder en vader uit de geboorteakten uit te breiden. Op die manier konden ook niet-biologische moeders in gezinssituaties waarin twee vrouwen samen een kind hebben worden toegevoegd.

Dit besluit werd teruggedraaid toen de regering van Meloni de plaatselijke autoriteiten opdroeg te stoppen met het registreren van beide namen van ouders van hetzelfde geslacht. De maatregel geldt tevens voor mannelijke stellen die kinderen hebben. Ook zij moeten kiezen wie als vader op de geboorteakte vermeld wordt.

Alleen een biologische ouder van een kind mag voortaan op de geboorteakte staan. De nieuwe wetgeving perkt zo de rechten in van de niet-biologische ouder. Deze ouder moet voortaan toestemming krijgen om gezinstaken als het ophalen van de kinderen van school uit te voeren.

Het lhbti-huwelijk is in Italië niet gelegaliseerd. Omdat relaties tussen personen van hetzelfde geslacht niet wettelijk worden erkend, moet de niet-biologische ouder na de geboorte van het kind de wettelijke weg afleggen die nodig is om het kind te adopteren.

Ook draagmoederschap is illegaal in Italië. Meloni, die vindt dat ‘alle kinderen geboren moeten worden uit één man en één vrouw', wil via een nieuw wetsvoorstel draagmoederschap nog verder inperken door het voor Italianen strafbaar te maken kinderen te krijgen via een buitenlandse draagmoeder. Deze inperking, waar in het parlement nog niet over gedebatteerd is, zou gaan gelden voor zowel hetero- als lhbti-koppels.