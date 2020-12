Italië accepteert (met frisse tegenzin) uitgeklede coronakerst

In het Borsa Valori, in Napels, wordt toch maar een kerstboom opgetuigd. Beeld EPA

‘De derde golf wacht om de hoek’, waarschuwde gezondheidsminister Roberto Speranza eerder deze week al. Het was dus geen verrassing dat premier Giuseppe Conte donderdagavond in zijn persconferentie strenge nieuwe maatregelen aankondigde. Toch kon het plan voor de feestdagen, vooral uit rechtse hoek, rekenen op felle kritiek. ‘Kerst met familie is een recht’, vond de rechts-nationalistische oppositieleider Matteo Salvini.

De regering verbiedt verplaatsingen tussen regio’s tijdens de kerstvakantie, van 21 december tot 6 januari. Dat zet voor veel Italianen een streep door het familiebezoek. Op 25 en 26 december en op Nieuwjaarsdag mag zelfs niemand zich buiten zijn eigen gemeente begeven. De regering legt geen maximumaantal personen binnenshuis op, maar raadt af om gasten te ontvangen.

Ook buitenlandse reizen worden ten zeerste ontraden. Voor wie in de kerstperiode toch op vakantie gaat, geldt een verplichte quarantaine na terugkeer. De bestaande regionale maatregelen zijn nog steeds van kracht, waarbij het land in drie zones is opgedeeld: geel, oranje en rood. In de gele zones is de horeca overdag geopend, dus ook met Kerst is het mogelijk om daar in een restaurant te lunchen. De nachtmis, waarvoor veel Italianen vreesden, mag doorgaan, zelfs in rode en oranje zones. De mis moet wel eerder plaatsvinden dan normaal, vanwege de avondklok die vanaf 10 uur ’s avonds geldt.

Draagvlak

Intussen lopen de sterftecijfers tijdens de tweede golf hard op. Donderdag beleefde Italië de dodelijkste dag van de pandemie tot nu toe, met 993 gemelde overlijdens in 24 uur. Daarmee komt het totale aantal doden op 58.038, na het Verenigd Koninkrijk het meeste in Europa. Wel begint de bezetting van de ziekenhuizen en intensive cares inmiddels licht af te nemen, maar Speranza en Conte zijn er nog niet gerust op. Ze willen voorkomen dat Italië met de eindstreep van het vaccin in zicht een derde golf over zich afroept. Ook onder de bevolking is het draagvlak voor de kerstmaatregelen breed, blijkt uit een peiling: 80 procent steunt het pakket, al verwacht ruim 60 procent er wel een trieste Kerst door te beleven.

De voornaamste weerstand krijgt de regering nu van regiobestuurders, die zich beklagen over de grove landelijke maatregelen: ‘Je kunt verplaatsingen tussen gemeentes met 120 inwoners niet vergelijken met een stad als Rome, waar 3 miljoen mensen wonen.’ Ook zijn ze boos over het feit dat het nieuwe decreet nog geen steunmaatregelen bevat voor getroffen ondernemers.

De nationale regering probeert de regio’s rustig te houden door kort na de feestdagen versoepelingen in het vooruitzicht te stellen. Zo verklaarde minister van regiozaken Francesco Boccia deze week dat hij verwacht dat heel Italië over twee weken een gele zone zal zijn en dat het land vanaf 7 januari weer langzaam open gaat. Op die dag wil de regering middelbare scholieren, die al sinds begin november thuiszitten, terug naar school sturen en het skiseizoen alsnog laten beginnen.