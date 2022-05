‘Italianen vinden S10 goed, maar ook hier denken ze dat Oekraïne vanavond gaat winnen’

S10 zingt tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival haar nummer De Diepte. Beeld Brunopress

Dag Rosa, vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Kijken de Italianen uit naar het evenement in eigen land?

‘Van oudsher is het Eurovisie Songfestival in Italië niet zo belangrijk. De Italianen zijn veel meer bezig met hun eigen muziekfestival, het ‘Festival di Sanremo’. Dat vindt al plaats in februari en is van dinsdag tot zaterdag elke avond op televisie. Het is een soort Eurovisie on steroids en trekt ontzettend veel kijkers.

‘Dit jaar lijkt Eurovisie wel iets populairder omdat Italië vorig jaar met de band Maneskin heeft gewonnen en het daarom nu hier wordt georganiseerd. De organisatie doet ook meer om kijkers te trekken. Ze zetten influencers in op sociale media zoals TikTok en Instagram. En het heeft effect: naar de halve finales keken 5,5 miljoen mensen. Vorig jaar was dat slechts een half miljoen. Maar met in totaal ruim 60 miljoen Italianen zijn het nog steeds geen hoge kijkcijfers.’

Oekraïne maakt volgens de bookmakers veruit de meeste kans om vanavond te winnen. Is er nog iets van wedstrijdspanning te merken onder Italianen?

‘Net als een paar jaar geleden vertegenwoordigt zanger Mahmood Italië op het songfestival. In 2019 deed hij het erg goed en werd hij tweede met de hit Soldi. Dit keer treedt hij samen op met de jonge zanger Blanco.

‘Het is best bijzonder dat hun lied Brividi, een liefdesduet tussen twee mannen, is uitgekozen op het Festival van San Remo. Zo’n inzending was twintig jaar geleden ondenkbaar geweest in Italië. Toch zijn de verwachtingen niet al te hoog. Ook hier zijn ze ervan overtuigd dat Oekraïne gaat winnen.’

Kan Nederland nog ‘douze points’ verwachten uit Italië?

‘Het is misschien slechts anekdotisch bewijs, maar om mij heen hoor ik veel positiefs over de Nederlandse inzending. Misschien zeggen mensen het uit beleefdheid, maar de Italianen die ik sprak zijn echt enthousiast. Dat blijkt overigens ook wel uit recensies in media. In de krant La Stampa kreeg S10 een 8, een van de hoogste waarderingen.

‘Toch is het de vraag of we veel stemmen uit Italië kunnen verwachten. Ook daar speelt mee dat het songfestival hier niet zo populair is. Het is eerst maar eens de vraag of mensen gaan kijken. De volgende stap is dan dat ze ook daadwerkelijk stemmen op hun favoriet.’

Als Nederlands succes vanavond uitblijft, dan is dat er morgen hoe dan ook alsnog. Dan wordt in Rome de Nederlandse priester Titus Brandsma heilig verklaard. Is daar iets van te merken in de stad?

‘Zo’n heiligverklaring is een grote gebeurtenis. Brandsma, een priester en verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd in 1985 al zalig verklaard. Maar omdat hij bij leven geen wonder had verricht bleef een heiligverklaring uit. Toen in 2004 een Amerikaanse pater wonderbaarlijk genas van huidkanker nadat hij naar Brandsma had gebeden, kwam zo’n wonder er alsnog. En nu, jaren later, is het moment daadwerkelijk daar.

‘Hoewel Brandsma morgen één van de tien mensen is die heilig wordt verklaard, is het toch zeer uitzonderlijk. De laatste keer dat een Nederlander heilig werd verklaard was pater Karel Houben in 2007. In Rome zie je daarom deze dagen veel Nederlanders. Gisteren sprak ik een 19-jarige jongen die hier samen met zijn moeder speciaal naartoe is gekomen. Daarnaast zijn er veel evenementen en lezingen in de stad over het leven van Brandsma, bijvoorbeeld bij de Friese kerk vlakbij het Vaticaan.

Hoe gaat de heiligverklaring morgen precies in z’n werk?

‘Er zullen natuurlijk veel mensen aanwezig zijn van binnen de katholieke kerk. Maar ook van buiten de kerk is er veel aandacht voor. Zo zal ook minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra namens Nederland aanwezig zijn op het plein. En omdat Brandsma ook rector magnificus is geweest van de Radboud Universiteit in Nijmegen komt de burgemeester van die stad, Hubert Bruls, ook naar Rome.

‘De details van de plechtigheid zijn nog niet precies bekend, maar het vindt in ieder geval plaats op het statige Sint Pietersplein in Vaticaanstad. Naar verluidt begint het met een optocht van relikwieën. Vervolgens zal de paus de heiligverklaring uitspreken in het Latijn. Als dat is gebeurd, zijn de tien mensen, onder wie Brandsma, daadwerkelijk heiligen.’