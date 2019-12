Italianen, Spanjaarden en Japanners moeten het stellen zonder Holland marketing

Voorbijgangers met rolkoffers bij het drukke Amsterdam Centraal. Beeld ANP

Stichting NBTC – Holland Marketing is verantwoordelijk voor promotie van de toeristische sector in Nederland. Voor haar inkomsten is de stichting afhankelijk van subsidie van het ministerie van Economische Zaken en partnerschappen. Volgens een woordvoerder heeft het bureau de afgelopen jaren meer taken gekregen, zoals het verzamelen van marktgegevens. De subsidie is daarentegen - ieder jaar 8,5 miljoen euro niet gestegen. ‘Daardoor moeten we keuzes maken.’ Met de sluiting zijn in totaal zeven fte’s en een onbekend aantal freelancebanen gemoeid.

Ondertussen gaat het met het toerisme in Nederland beter dan ooit. In 2018 bezochten 19,1 miljoen buitenlandse toeristen Nederland, blijkt uit cijfers van het NBTC. Dat was bijna 1,2 miljoen meer dan het jaar daarvoor. En uit cijfers van het CBS blijkt dat buitenlandse toeristen zo’n 32,5 miljard euro besteedden, een stijging van 8,2 procent. ‘In zekere zin wordt Holland Marketing slachtoffer van het succes van het toerisme’, zegt Stephen Hodes, toerismedeskundige van adviesbureau LAgroup.

Hoewel Hodes, die eerder zelf voor het bureau werkzaam was, begrijpt dat de financiële tegenvaller consequenties heeft, betreurt hij het besluit van het NBTC om uit de drie landen te vertrekken. Daardoor gaat volgens hem een belangrijk deel van de opgebouwde buitenlandmarketing verloren. ‘Doordat je aanwezig bent in die landen, leer je de markt kennen en kunnen relaties met lokale media worden onderhouden’, zegt Hodes.

Vooral het vertrek uit Japan vindt de toerismedeskundige geen goed idee. ‘Dat is een unieke cultuur met een unieke markt. Je moet niet de illusie hebben dat je die vanuit Nederland kunt bedienen.’ Maar ook de sluiting in Spanje en Italië betreurt Hodes. ‘Die landen zijn heel belangrijk voor Nederland.’ Met bijna 600 duizend Italiaanse bezoekers en zo’n half miljoen Spaanse toeristen nemen de landen respectievelijk een zesde en zevende plaats in op de lijst met buitenlandse toeristen.

Het NBTC vindt de keuze voor sluiting in drie landen goed passen bij hun nieuwe strategie. ‘We zijn door ons uitgebreide takenpakket genoodzaakt na te denken over welk type toerist we willen ontvangen. Voor ons zijn dat nu mensen die vaker naar Nederland komen, zoals Duitsers, Belgen, Britten en Fransen’, zegt een woordvoerder. Zij zouden er eerder toe geneigd zijn ook andere gebieden dan Amsterdam te bezoeken. Vanwege de concentratie van toeristen in Amsterdam wil het bureau toeristen het liefst spreiden. De kantoren in onder meer België en Duitsland blijven dan ook open, evenals die in de Verenigde Staten – zakentoerisme – en China – vanwege het grote marktpotentieel.

Maar ook steden als Leiden en Groningen gaan het besluit van het NBTC merken, meent Hodes. Het belang van Spaanse, Italiaanse en Japanse toeristen is volgens hem te groot. Al denkt ook hij dat niet elke toerist overal naartoe kan worden gelokt. ‘Een Italiaan uit Toscane gaat nou eenmaal niet op natuurvakantie naar het Groene Hart.’