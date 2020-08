Italianen ontdekken het anticovidmiddel bij uitstek: de camper

Uit angst voor corona storten Italianen zich massaal op de camper. Wat vorig jaar nog werd gezien als iets voor muffige Noord-Europeanen, is plots verworden tot een hip virusvrij vehikel. ‘Echt waar, zonder camper was ik dit jaar nooit op vakantie gegaan. Nooit.’

Giuseppe Cola, een 36-jarige automonteur uit Calcata, worstelde de afgelopen weken met een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem. Vanwege een diepgewortelde angst voor het virus wilde hij eigenlijk de deur niet uit, maar tegelijkertijd merkte hij dat zijn twee jonge kinderen onmogelijk nog langer in dat warme huis kon houden. Ze moesten op vakantie.

Hij wikte en hij woog, dacht diep na en overlegde met zijn goede vriend Simone de vrachtwagenchauffeur, tot hij begin deze maand een eurekamoment kreeg. Want wat doe je als je thuis wilt blijven, maar ook graag op vakantie wilt? Juist, dan neem je je huis mee op vakantie.

Trots wijst Cola naar de tweedehands camper die naast hem staat, en waar hij dit weekend samen met zijn gezin en dat van vriend Simone in kampeert. ‘Het is krap met zijn zevenen’, zegt Cola , ‘Maar veel belangrijker: het is veilig.’

Italianen houden doorgaans niet van kamperen – fare la bella figura, een goede indruk maken, is nu eenmaal lastig met een wc-rol onder je oksel. Vandaar dat campings, en in het bijzonder caravans en campers, in Italië lange tijd symbool stonden voor de muffe middelmatigheid van Noord-Europese vakantiegangers; het domein van uitgebluste zestigers die zelfs in de zomer sokken dragen en genoegen nemen met een klapstoel op een fantasieloos grasveld terwijl even verderop de mooiste stranden ter wereld zich openbaren, vol gespierde en ingeoliede lijven van jongeren in de bloei van hun leven. Waarom zou je Nescafè op een campinggasje opwarmen als ze bij het hotel aan de kust verse cappuccino serveren? En waarom zou je brood met zelf meegebrachte pindakaas lunchen als de spaghetti alle vongole bij Osteria del Mare maar 9 euro kost?

Virusvrij fort

Omdat de camper een virusvrij fort is, zegt Paolo Egidi (68), eigenaar van Il Guadetto, een parkeerplaats aan het meer van Bolsena waar in totaal zestig campers voor 16 euro per nacht kunnen staan in de schaduw van de her en der verspreide olijf- en vijgenbomen. In de 23 jaar dat Egidi deze camperparkeerplaats runt, zag hij hoofdzakelijk Duitse, Nederlandse en Belgische nummerborden passeren, maar dit jaar is dat diametraal anders. ‘Normaal gesproken is driekwart van onze klanten buitenlands. Dit jaar is 85 procent Italiaans.’

Il Guadetto, een parkeerplaats aan het meer van Bolsena waar in totaal zestig campers kunnen staan. De plekken waren in de jaren hiervoor vrijwel allemaal bezet door buitenlanders, nu zijn het Italianen die hun camper op de parkeerplaats hebben gezet. Beeld Francesca Leonardi

Wat meehielp is dat vrijwel alle Italiaanse kranten en alle Italiaanse televisiezenders in aanloop naar het huidige zomerseizoen aandacht schonken aan de vele antivirusvoordelen van een camper. Zakenkrant Il Sole 24 Ore omschreef de camper zelfs als het ‘meest uitmuntende anticovidmiddel deze zomer’.

Omdat je zelf kookt, hoef je niet in een restaurant te zitten waar andere, potentieel besmette vakantiegangers zitten. Je kunt je eigen bestek gebruiken, je eigen beddengoed, je eigen wc. Je bent de hele vakantie gegarandeerd van de verplichte sociale afstand. Je hebt niet te maken met dure reserveringen dus mocht er een virusbrandhaard zijn op het door jou uitgekozen strand, kun je gewoon een half uurtje doorrijden.

Het gevolg: in mei, juni en juli werden er 109 procent meer campers geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar en op sites voor zogenoemde camper-sharing als Yescapa steeg het aantal aanvragen met 120 procent. Volgens schattingen kozen anderhalf miljoen Italianen dit jaar voor een vakantie in een camper – een absoluut nationaal record.

Salvatore Maselli en Concetta Serra staan met hun camper op Il Guadetto. Beeld Francesca Leonardi

De Italiaanse economie leunt zwaar op het toerisme; ongeveer 13 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wordt in normale jaren verdiend door de toeristische sector. Dat het land dit jaar plusminus 81 miljoen overnachtingen misloopt van buitenlandse bezoekers is dan ook een ramp voor toeristische kustplaatsen als Amalfi en Cinque Terre, of kunststeden als Rome, Florence en Venetië. Volgens schattingen verkeren nu al zo’n vijftigduizend aan toerisme gelieerde bedrijven als restaurants, hotels en winkels daardoor is serieuze financiële problemen.

Lastig inparkeren

Voor de camperparkeerplaats van Egidi echter, bleek het virus zakelijk gezien een zegen. ‘Sinds wij weer opengingen op 29 mei hebben we vrijwel continu vol gestaan’, zegt Egidi. ‘Het gaat zelfs zo goed dat we, ondanks de verplichte sluiting van drie maanden tijdens de lockdown, nu al net zoveel hebben verdiend als in een regulier jaar.’

Tuurlijk, daar moest hij wel iets meer voor werken dan normaal. ‘Zie je dat stel daar bijvoorbeeld’, wijst hij fluisterend naar rechts. ‘Die twee met die nieuwe camper? Toen zij gisteren aankwamen, reden ze bijna een olijfboom omver. Ze kunnen er nog niets van. Na een kwartiertje klungelen heb ik maar aangeboden voor hen te parkeren.’

De kersverse camperbezitter Giuseppe Cola nam dat soort opstartproblemen dit jaar voor lief. ‘Voor ons was het duidelijk’, zegt hij. ‘Wij wilden niet ver van huis opgesloten zitten in een of ander hotel mocht er een nieuwe lockdown komen. Wij hadden geen zin in drukke stranden, of in ontbijtbuffetten vol mensen die we niet kennen. Je moet dit virus niet onderschatten. Echt waar, zonder camper was ik dit jaar nooit op vakantie gegaan. Nooit.’

Coronabesmettingen lopen weer op in Italië Het aantal coronabesmettingen in Italië wordt loopt de afgelopen dagen gestaag op. Zondag waren er 1.365 besmettingen; meer dan twee keer zoveel als veertien dagen geleden, toen de Italiaanse vakantie begon. De meeste patiënten zijn terugkerende vakantiegangers. Vliegreizigers afkomstig uit Griekenland, Spanje, Malta en Kroatië worden bij aankomst op de luchthaven verplicht getest, maar er zijn ook veel besmettingen terug te voeren op binnenlandse vakantiebestemmingen. Vorige week bleek bijvoorbeeld dat de chique nachtclub Billionaire op Sardinië, waarvan voormalig Formule 1-baas Flavio Briatore de eigenaar is, een fikse brandhaard is. Tientallen beroemdheden bleken besmet met het virus, onder wie verscheidene instagrammodellen en voetbaltrainer Siniša Mihajlović. Voormalig premier Silvio Berlusconi, eveneens aanwezig op Sardinië en goed bevriend met Briatore, zei dat hij geen besmetting had opgelopen.