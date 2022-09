Italianen naar de stembus, maar zonder enthousiasme: ‘Geen van de partijen kreeg het plein helemaal vol’

Italiaanse kiezers in de rij bij een stembureau in Turijn. Beeld ANP / EPA

Dag Rosa, hoe is de sfeer op straat? Staan er al lange rijen bij de stembureaus?

‘Ik was vanochtend even op straat, maar toen was er niet veel aan de hand. Er stonden nog geen rijen, maar het was ook nog vroeg. De verwachting is trouwens dat de opkomst niet erg hoog zal zijn, 65 procent. Dat zou in vergelijking met andere landen niet dramatisch laag zijn, maar wel de laagste opkomst ooit voor Italië.

‘Veel Italianen zijn teleurgesteld in de politiek, vooral onder jongeren wordt een lage opkomst verwacht. Zij hebben het gevoel dat de politiek hen niet vertegenwoordigt, en dat het weinig over hun thema’s gaat.

‘Ik was donderdag bij de slotbijeenkomst van de rechtse partijen op het Piazza del Popolo in Rome. De volgende dag hield de centrumlinkse Partito Democratico daar ook haar slotbijeenkomst. Wat opviel is dat geen beide partijen het plein helemaal vol kreeg, de rechtse partijen wel iets meer dan de PD. En het Piazza del Popolo is ook nog een van de kleinere pleinen in Rome waar je zo’n bijeenkomst kan houden. Dat zegt dus wel iets over het enthousiasme voor deze verkiezingen.’

Het is verboden om in de twee weken voor de verkiezingen peilingen te publiceren, wat valt er te zeggen over de te verwachten uitslag?

‘Er wordt wel degelijk gepeild, maar die peilingen worden op gekke, verhulde manieren gepubliceerd. Als je daar naar kijkt, lijkt het erop dat de post-fascistische partij Fratelli d’Italia van Giorgia Meloni gaat winnen. Met hoe veel, dat zal moeten blijken. In de laatste gepubliceerde peilingen had die partij een kwart van de stemmen, maar het zou best meer dan dat kunnen worden.

‘Een andere partij waar ik op ga letten is de Vijfsterrenbeweging. Op basis van recente, niet-gepubliceerde peilingen zou die in de lift zitten. Dat betekent niet dat ze kans maakt om de grootste te worden, maar mogelijk doet ze het minder slecht dan verwacht. De Vijfsterrenbeweging is vooral populair in het zuiden, waar de opkomst vaak laag is. Dus een hoge opkomst daar zou kunnen helpen.

‘Op de uitslag zullen we trouwens nog even moeten wachten. De stembureaus gaan vanavond pas om 11 uur dicht, rond die tijd komt ook de eerste exitpoll. De eerste uitslagen komen in de loop van de nacht, maar morgen weten we pas in detail hoe er gestemd is.’

Hoe gaat het na de uitslag verder?

‘Het staatshoofd, president Sergio Mattarella, spreekt na de uitslag alle partijleiders. Naar aanleiding van die gesprekken geeft hij iemand de opdracht om een regering te vormen. Als Meloni de verkiezingen ruim wint, kan hij eigenlijk niet anders dan haar de opdracht geven.

‘Dan wordt het interessant om te letten op de onderlinge verhoudingen in het rechtse kamp. Meloni zal willen regeren met Forza Italia van Silvio Berlusconi en de Lega van Matteo Salvini. Maar die partijen zijn het lang niet overal over eens, en de uitslag zal bepalen wie het meeste zijn zin krijgt.

‘Berlusconi kwam donderdag met opvallende uitspraken over de oorlog in Oekraïne. Hij stelde praatte Russische propaganda na en stelde dat Rusland de Oekraïense regering wilde vervangen door ‘fatsoenlijke mensen’. Steun voor Oekraïne kan binnen rechts een splijtzwam worden, want zowel Berlusconi als Salvini stellen zich pro-Poetin op. Meloni is juist voor steun aan Oekraïne, en zal niet blij zijn geweest met het optreden van Berlusconi.’

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dreigt met maatregelen als Italië de kant opgaat van Polen en Hongarije. Wat voor effect hebben dat soort waarschuwingen op de campagne?

‘Die uitspraken vielen niet goed in Italië. Von der Leyen doelde op de uitholling van de democratische rechtsstaat, maar Salvini presenteert haar uitspraken als een dreigement aan Italiaanse kiezers die op een rechtse partij willen stemmen. Koren op de molen dus voor het rechtse blok, dat sowieso al vindt dat Brussel allerlei dingen aan Italië oplegt.

‘Zeker onder linkse kiezers zijn er trouwens wel zorgen over de gevolgen van een uiterst rechtse regering. Men vreest met name dat Italië op het gebied van lhbti-rechten, behandeling van minderheden en klimaat achteruit zal gaan. Maar opheffing van de democratie, zo’n vaart zien weinigen het lopen. Zij die daar wel bang voor zijn, kunnen geruststelling halen uit het feit dat de gemiddelde Italiaanse regering maar 14 maanden zit. Dat is weinig tijd om de democratie op te heffen.’