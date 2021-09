Italianen moeten al langer met een toegangsbewijs het restaurant in, hoe gaat dat daar?

Een lerares moet bij het betreden van de middelbare school waar ze werkt haar 'green pass' laten zien. Beeld AP

Wat zijn de regels in Italië als het gaat om toegangsbewijzen?

‘De green pass, zoals het in goed Italiaans heet, is hier ruim een maand geleden ingevoerd. Hij werkt min of meer hetzelfde als de Nederlandse coronacheck-app. Voor de horeca en culturele plekken als bioscopen moet je zijn gevaccineerd, uiterlijk een halfjaar geleden zijn hersteld van een besmetting, of maximaal 48 uur geleden negatief zijn getest.

‘Per 1 september is de green pass uitgebreid naar langeafstandstreinen, veerboten en binnenlandse vluchten. Op scholen moet het personeel bovendien een toegangsbewijs laten zien, op universiteiten geldt dit ook voor studenten. Dat kan praktisch nog ingewikkeld worden, maar hoe het gaat uitpakken is nog even de vraag: vandaag begint het schooljaar pas, in delen van Italië.’

Merk je er veel van als zo’n coronacheck-app voor zoveel activiteiten nodig is?

‘Ik had dit weekend bezoek uit Nederland, toen hebben we musea bezocht en zijn we naar horecagelegenheden geweest. Bij musea wordt er echt streng op gecontroleerd, in de horeca wisselt het nogal. Sommige horecazaken vragen er niet naar, andere vragen alleen of je de green pass hebt en vinden het prima als je ‘ja’ zegt, en sommige gaan echt de QR-code scannen. Maar over het algemeen wordt deze maatregel vrij serieus genomen.’

Hebben horecaondernemers eronder te lijden?

‘Dat lijkt mee te vallen, maar er zijn wel wat factoren die het zicht vertroebelen. Allereerst is het hier nog 30 graden, dus kun je nog steeds buiten zitten, en daar hoef je geen bewijs te laten zien. Daarnaast is het toerisme nog steeds aan het aantrekken. Het zit nog niet op het oude niveau, maar er wordt duidelijk meer gereisd, dus zitten restaurants juist een beetje in de lift. Dus pas in de herfst en winter zal duidelijker zijn of mensen daadwerkelijk wegblijven vanwege de green pass.’

Een reiziger moet haar green pass laten zien op een station in Rome. Beeld EPA

Is de vaccinatiegraad gestegen door het invoeren van de toegangsbewijzen, zoals in Frankrijk leek te gebeuren?

‘Nou, niet echt. De vaccinatiegraad is hier vrij hoog, op dit moment heeft 82 procent van de Italianen boven de 12 jaar minimaal één dosis. De laatste loodjes gaan traag, het tempo is gestagneerd, en daar heeft de green pass weinig aan veranderd.’

Hoe staan de Italianen ertegenover?

‘Eind augustus was hier veel om te doen. Toen werd er geprotesteerd, een journalist van de krant La Repubblica werd in elkaar geslagen. Toch zijn grote protesten uiteindelijk uitgebleven. Toen het gebruik van de pas werd uitgebreid op 1 september, waren grote demonstraties aangekondigd op treinstations. De wereldpers verzamelde zich er, uiteindelijk bleken er zowat meer journalisten dan demonstranten aanwezig te zijn. Afgelopen weekend werd er ook geprotesteerd in Rome, daar kwamen een paar honderd mensen op af. Dus er zijn wel Italianen die hier fel tegen zijn, maar hun beweging heeft weinig momentum.

‘Bij de meeste mensen proef ik acceptatie. Die willen gewoon graag door met hun leven en denken: als dit blijkbaar nodig is, dan doen we het maar. Veel mensen zijn heel bang voor het virus, omdat het hier begin 2020 zo mis is gegaan. Ik las vanochtend dat er zelfs horecaondernemers zijn die zeggen dat ze méér reserveringen binnen krijgen, omdat gasten het veiliger vinden als ze weten dat iedereen is gevaccineerd of getest. De angst zit diep, daarom zijn mensen best bereid een QR-code te laten zien.’

In hoeverre geeft Italië een beeld van hoe het in Nederland zal verlopen met de toegangsbewijzen, denk je?

‘Dat vind ik lastig. Ik heb het idee dat er de hele pandemie al een mentaliteitsverschil is. Neem de mondkapjes: die roepen in Nederland een enorme weerstand op, hier draagt iedereen ze nog steeds. Nederlanders die hier komen vergeten vaak hun mondkapje op te doen, voor Italianen is het een automatisme. In Nederland ligt meer nadruk op individuele vrijheid, in Italië gaat het meer over hoe ze hier met zijn allen uitkomen, is mijn indruk. Dus het zou me niet verbazen als er in Nederland meer weerstand komt tegen de bredere inzet van coronatoegangsbewijzen dan in Italië.’