Italianen halen hun schouders op over klimaatverandering, maar weten: ‘Met deze hitte kan je niets’

Wachtenden in de rij voor het Colosseum in het snikhete Rome zoeken verkoeling bij een ventilator. Beeld Reuters

Hoi Rosa, de thermometer tikt vandaag 39 graden aan bij jou in Rome. Hoe zit jij er bij vandaag?

‘Ik zit thuis te schrijven, voor een ventilator. Ik was vorige week in Athene, dus ik heb aan de warmte kunnen wennen. En we zijn hier sowieso wel wat geweld als het op hitte aankomt.’

Hoe ziet het Romeinse straatbeeld eruit bij dit soort temperaturen?

‘Niet heel anders dan normaal gesproken, eerlijk gezegd. De Italianen zijn – in tegenstelling tot Nederlanders – van jongs af aan gewend om ’s zomers hun leven aan te passen aan de warmte. Dat wil zeggen: ’s middags op het heetst van de dag de deur niet uit; extra water drinken bij de vele fonteintjes in de stad; proberen er een beetje omheen te leven. Natuurlijk is deze hitte intens. Maar of het nu 36 of 39 graden is, dat maakt voor de Italianen eigenlijk niet zoveel uit.’

‘Zo sprak ik een Nederlandse vriendin van me, die hier ook woont. Ze was bij haar oudere buren langsgegaan om te vragen of ze boodschappen voor hen moest doen. Daar hadden die mensen een beetje om moeten lachen. Dat laat maar zien dat het hier niet zo’n groot ding is. Een ander verschil met Nederlanders is dat wij hoge temperaturen als mooi weer ervaren, terwijl dit voor de Italianen eerder slecht weer is. Zij weten: met deze hitte kan je niets.’

Hoe is het nu in de rest van Italië?

‘In Sicilië is het zoals gewoonlijk het heetst. Daar komt de warme Afrikaanse lucht als eerste aan land. In 2021 werd daar een hitterecord gevestigd van 48,8 graden. Mogelijk wordt dat record de komende dagen verbroken, want de grootste hittepiek moet nog komen.’

Vorig jaar stierven er in Italië volgens het vakblad Nature Medicine achttienduizend mensen door de hitte, wat doet de regering nu om de bevolking te beschermen?

‘In Italië kennen ze de gevaren van de hitte. De Protezione Civile, een soort burgerbescherming, heeft een waarschuwing afgegeven en staat paraat. Hulporganisatie het Rode Kruis biedt vanwege de extreme temperaturen hulp in Zuid-Europese landen. Medewerkers delen onder andere flesjes water uit aan toeristen.

‘Het risico op hittedoden is natuurlijk het grootst onder ouderen in verzorgings- of verpleegtehuizen, en de Italiaanse bevolking is vrij oud. Dat verklaart misschien voor een deel de hoge sterftecijfers van vorig jaar. Verder zijn veel Italiaanse gebouwen oud en hebben ze geen airconditioning. Daar valt nog winst te behalen, maar dat zijn geen dingen die je in een week regelt. Zeker niet hier.’

Zijn ze in Italië net als in Nederland bezorgd over klimaatverandering, gezien de extreme temperaturen? Of halen de Italianen er hun zongebruinde schouders over op?

‘Ik denk eerlijk gezegd dat veel mensen hier hun schouders erover ophalen. Italië heeft wel een afdeling van klimaatbeweging Extinction Rebellion, en die zegt: ‘Zie je nu wel, dit krijgen we er van’, maar zij zijn vrij klein. Als zij bijvoorbeeld een wegblokkade organiseren, krijgen ze daar vooral verontwaardigde reacties op. De publieke opinie in Italië is lang niet zo klimaatgericht als die in Nederland.’

Je bent net terug uit Griekenland. Athene sloot ter bescherming van toeristen afgelopen weekend de Akropolis, het kwik steeg er tot 44 graden. Worden dat soort maatregelen ook in Rome genomen?

‘Nee, al is het denkbaar dat het Forum Romanum dichtgaat omdat ook dat vol in de zon ligt. Er is wel een verschil met de Akropolis: dat is natuurlijk een heuvel is, en het beklimmen daarvan vergt sowieso een extra inspanning die best riskant is met deze hoge temperaturen. Grieken zijn zich daarvan bewust, net als Italianen. Maar buitenlandse toeristen kunnen misschien minder goed een inschatting maken van de risico’s.’

Op het Spaanse eiland La Palma woedt op dit moment een hevige bosbrand. Is daar ook sprake van in Italië?

‘Op dit moment niet. Maar dat is wel waar de autoriteiten het bangst voor zijn, denk ik. Er geldt overal een verbod op het maken van vuur en er staan allerlei speciale eenheden klaar voor het geval dat er iets gebeurt.’