Italiaanse weigering om reddingsschepen met migranten toe te laten, is vooral een pr-stunt

Een vluchteling kijkt vanaf het Duitse schip Humanity1 naar de kade in Catania. Beeld Camilla Kranzusch via Reuters

Waarom is Italië zo fel gekant tegen de komst van de reddingsschepen?

Sinds het aantreden van de nieuwe regering, met aan het hoofd de radicaal-rechtse premier Giorgia Meloni, voert Italië een streng beleid tegen reddingsschepen met migranten aan boord. Maar de blokkades zijn vooral een pr-instrument, want als middel om het aantal aankomsten te beperken, zijn ze weinig effectief: van de 11 duizend migranten die de afgelopen drie weken in Italië aankwamen, arriveerde minder dan 10 procent per ngo-reddingsschip. Meer dan 90 procent kwam over land Italië binnen of via migrantenboten die de kusten zelfstandig bereiken. Deze schepen, die bijvoorbeeld vanuit Turkije naar Calabrië varen, zijn groter en robuuster dan de rubberboten uit Libië.

Met het blokkeren van de ngo-schepen wil Meloni haar electoraat laten zien dat de nieuwe regering een hard antivreemdelingenbeleid voert. Matteo Salvini, die nu vicepremier en minister van Infrastructuur is, maar als minister van Binnenlandse Zaken in 2018 en 2019 hetzelfde beleid voerde, toonde zich uiterst tevreden: ‘Eindelijk beschermen we de grenzen van ons land weer. Italië verdedigen is een plicht.’

Wat behelzen die blokkades?

Vier reddingsschepen van ngo’s, met aan boord in totaal zo’n duizend migranten, lagen al ruim een week te wachten op toestemming om aan te meren in de haven van Catania. Het Duitse schip Humanity 1 kreeg zondag als eerste toch toestemming om tijdelijk aan te meren. 144 van de 179 passagiers, gevlucht uit Libië, mochten in Catania aan land gaan. Italië maakte daarbij een selectie en liet alleen minderjarigen, zieken en moeders met kleine kinderen toe. De overige passagiers moesten aan boord blijven, de kapitein heeft daarop besloten niet uit te varen. Het schip Geo Barents, die de voorbije weken 572 mensen oppikte van boten op de Middellandse Zee, onderging eenzelfde selectieprocedure en ligt ook nog altijd in de haven van Catania.

Twee schepen dobberen nog altijd rond voor de haven, zonder toestemming aan te meren: de RiseAbove (95 migranten) en de Ocean Viking (234 personen). Volgens woordvoerders is de situatie aan boord nijpend. Vier mensen van de RiseAbove werden zondagavond overgebracht naar een ziekenhuis wegens ‘ernstige medische complicaties’.

Een kind mag van boord van de Geo Barents. Beeld AP

Is het blokkeren van schepen wettelijk toegestaan?

Tegen Matteo Salvini loopt nog altijd een proces waarin hij verdacht wordt van vrijheidsberoving en wanbestuur, vanwege het weigeren van reddingsschip Open Arms in 2019. Volgens dagblad La Repubblica heeft minister Piantedosi zijn nieuwe strategie dan ook uitgestippeld ‘met het wetboek van strafrecht in de hand’, om herhaling te voorkomen. Het zou volgens de krant ook de reden zijn dat Piantedosi minderjarigen, zwangere vrouwen en ernstig zieken van de boten laat gaan.

Alleen minderjarigen, zieken en moeders met kleine kinderen mogen aan wal in Catania. Beeld AP

Los van het Italiaanse strafrecht wijzen de hulporganisaties erop dat het niet aan wal laten gaan van asielzoekers een schending is van het internationaal vluchtelingenverdrag van Geneve. Dat akkoord verbiedt het terugsturen van asielzoekers (zogenaamde ‘pushbacks’) over de grens waar zij vandaan komen.

Hoe nu verder?

Waarschijnlijk zullen dit niet de laatste schepen zijn die dagenlang moeten ronddobberen met migranten in erbarmelijke omstandigheden. Er is de regeringspartijen veel aan gelegen om het thema migratie hoog op de agenda te houden, mede omdat zij de afgelopen jaren doorlopend campagne voerden over het aantal migranten dat Italië binnenkomt. Dat stijgt sinds begin 2020 consequent, al komt dus maar een klein deel binnen via ngo-reddingsschepen.

Ook het aantal mensen in asielzoekerscentra nam de afgelopen twee jaar toe, van ongeveer 76.000 in april 2021 tot 103.000 nu. Toch is die toename (27.000 personen) veel kleiner dan het totale aantal mensen dat in die periode in Italië aankwam, omdat een deel direct doorreist naar andere EU-landen.