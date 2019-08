Italiaanse vicepremier Salvini heeft geen vertrouwen meer in huidige kabinet

Salvini liet donderdagavond weten dat hij geen toekomst meer met beide partijen ziet. Beeld REUTERS

Dat het Italiaanse kabinet ooit zou omvallen, verbaast niemand. Dat het in augustus dreigt te gebeuren, verbaast des te meer. Salvini zei donderdagavond nog dat hij deze maand, waarin het gros van de Italianen op vakantie is en ook politiek Rome traditiegetrouw stil ligt, een vertrouwensstemming wil organiseren waarbij zijn Lega tegen het eigen kabinet zal stemmen. Als dat inderdaad gebeurt, vinden er waarschijnlijk in oktober nieuwe verkiezingen plaats.

De regeringscoalitie tussen de rechts-nationalistische Lega van Salvini en de populistische Vijfsterrenbeweging van Luigi di Maio staat al weken op omvallen. Begin juni eiste de (partijloze) premier Giuseppe Conte zelfs dat de twee regeringspartijen zo snel mogelijk moesten ophouden met ruziën, omdat hij anders zijn ontslag zou indienen.

Trein als splijtzwam

De grootste splijtzwam tussen de twee partijen is de zogenoemde Tav (Treno Alta Velocità). Dat is een hogesnelheidstrein die dit kabinet al verdeelt vanaf de eerste dag dat het plaatsnam op het pluche. De Lega is groot voorstander van deze 8,6 miljard euro kostende hogesnelheidstrein tussen Lyon en Turijn, de Vijfsterrenbeweging is juist mordicus tegen.

De Lega en de Vijfsterrenbeweging mogen beide populistisch heten, ze bedienen allebei een ander deel van het Italiaanse volk. Die tegenstelling is bij geen enkel dossier zo zichtbaar als bij de Tav. Zo zien de volgers van Salvini, veelal ondernemers die gebaat zijn bij een goede infrastructuur, de Tav als de ontbrekende schakel in het Europese spoorwegnetwerk. Volgens berekeningen van de Europese Commissie kan die tot wel 15 duizend nieuwe banen opleveren. De Vijfsterrenkiezers willen juist dat de al bestaande infrastructuur beter onderhouden wordt en het overgebleven budget naar arme, werkloze Italianen vloeit, in plaats van naar rijke ondernemers.

Salvini op weg naar Rome. Beeld EPA

Woord aan de kiezers

Woensdag probeerde de Vijfsterrenbeweging de komst van de Tav daarom nog eenmaal te blokkeren, maar dat mislukte nadat de Lega bij een stemming in het parlement met de oppositie meestemde en de trein er nu definitief komt.

‘Er is geen meerderheid meer in ons kabinet, zoals blijkt uit de stemming over de Tav’, zei Salvini. ‘Het is tijd dat we het woord weer aan de kiezers laten.’

Nieuwe verkiezingen zouden vooral voor de Vijfsterrenbeweging desastreus kunnen uitpakken. Van de 32 procent bij de verkiezingen van vorig jaar is in de peilingen nog maar 17 procent over. Dat terwijl de Lega in dezelfde periode juist groeide van 17 naar 37 procent. Als er nu nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden, zou Salvini hoogstwaarschijnlijk premier worden.