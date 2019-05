Italiaanse schepen redden 55 migranten uit zee voor Libië

De opvarenden werden opgepikt op ongeveer 140 kilometer van de Libische kust, als onderdeel van de Italiaanse operatie Mare Sicuro, zegt de marine in een persbericht. ’s Avonds had het humanitair schip Mare Jonio al bekendgemaakt dat het 29 personen, onder wie een baby en drie vrouwen, gered had op ongeveer 75 kilometer van de Libische kust.

‘We hebben aan het maritieme coördinatiecentrum voor reddingsoperaties (IMRCC) gevraagd om te kunnen aanleggen in een veilige haven’, schreef Mediterranea, een collectief van verschillende organisaties dat de Mare Jonio chartert, op Twitter.

Mare Jonio has just rescued 29 people (1 child of 1 years old, 3 women, one of which is pregnant) from a rubber boat in breakdown in international waters, 40 miles from Lybia. We asked the Italian MRCC for a safe port.



Immense joy for these 29 lives safe.