Italiaanse regering wil hard optreden tegen toerist die Colosseum bekraste: ‘Weerzinwekkend en aanstootgevend’

Het Colosseum in Rome. Beeld AP

‘Het is de weerzinwekkende gewoonte van veel toeristen die de Eeuwige stad bezoeken’, aldus de Italiaanse krant Il Messaggero: je naam in het Colosseum kerven. Om die gewoonte te ontmoedigen wil de Italiaanse regering nu een voorbeeld maken van de vandaal die vorige week op heterdaad betrapt werd door een andere toerist. De dader, de 27-jarige Ivan uit Engeland, is inmiddels geïdentificeerd door de Italiaanse politie en wordt verdacht van beschadiging van cultureel erfgoed en schending van lokale politievoorschriften.

Een Amerikaanse toerist filmde de man toen hij vorige week met een sleutel ‘Ivan + Hayley 23’ in een muur van het amfitheater kerfde. In de video die de Amerikaan op Youtube en Reddit plaatste, spreekt hij de man aan: ‘Meen je dit? Dat is gestoord, stomme klootzak.’ De man lacht schaapachtig naar de camera, en maakt zijn inscriptie af.

Bewakers in het Colosseum konden niets met het verhaal van de Amerikaan, omdat ze het niet zelf hadden zien gebeuren. Maar zijn video werd online snel opgepikt en leidde zelfs tot een reactie van de Italiaanse regering.

Minister van Toerisme Daniela Santache zei dat ze hoopte dat de toerist gestraft zou worden, ‘zodat hij de ernst van zijn daad begrijpt’. Ze vroeg om respect voor de Italiaanse cultuur en geschiedenis, en zei: ‘We kunnen niet toestaan dat de mensen die ons land bezoeken zich vrij voelen om zich op deze manier te gedragen.’ Haar collega-minister Gennaro Sangiuliano van Cultuur noemde de daad ‘zeer kwalijk, ongepast en een teken van ernstige onbeschaafdheid’.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De Italiaanse politie meldde donderdag dat de identiteit van de man op basis van beelden en ander bewijsmateriaal was vastgesteld, maar zei alleen dat het om een man uit Engeland ging. De Britse tabloidkrant Daily Mail was minder terughoudend, en noemde zowel de voor- als achternaam van de man en zijn vriendin, evenals hun woonplaats en de sportschool waar Ivan zou werken. De krant ging zelfs bij hun huis langs, waar ze niet waren, en ging verhaal halen bij de ouders van de vrouw. Naar verluidt verblijven de twee momenteel in Bulgarije.

‘Strikte toepassing van de wet’

Sangiuliano spreekt in een reactie op de identificatie van de dader van ‘een daad die aanstootgevend is voor iedereen ter wereld die de waarde van archeologie, monumenten en geschiedenis waardeert’. Hij hoopt op een ‘strikte toepassing van de wet’ en kondigt aan dat zijn ministerie bij een eventuele rechtszaak mee zal doen als procespartij.

Het is al zeker de vierde keer dit jaar dat een toerist schade toebrengt aan het Colosseum. De een kerft zijn naam in een muur, de ander wil graag een stukje meenemen van een van de zeven nieuwe wereldwonderen. In 2014 kreeg een Russische toerist een boete van 20.000 euro nadat hij de letter ‘K’ in het monument had gekrast.

Brancheorganisatie Federturismo verwacht dat Italië dit jaar een recordaantal toeristen zal verwelkomen. Dat leidt niet alleen bij het Colosseum tot problemen. Il Messaggero schrijft dat toeristen bij de Trevifontein hun voeten baden, door de fontein lopen, ongeoorloofd picknicken en afval op de grond gooien. ‘De weinige agenten die aanwezig zijn proberen te doen wat ze kunnen tegenover de massa opeengepakte en wanordelijke toeristen’, aldus de krant. ‘De zoveelste verminking van het historische en artistieke erfgoed van Rome.’