Italiaanse regering verhoogt quota voor legale arbeidsmigratie om personeelstekorten aan te vullen

452.000 mensen mogen er de komende drie jaar, tussen 2023 en 2025, legaal in Italië komen werken. Dat is bijna het dubbele van de 82.000 werkvisa per jaar die premier Giorgia Meloni eerder van plan was te verstrekken. Het werd eind maart al duidelijk dat die aantallen niet voldeden: op de dag van de deadline hadden zich bijna 240.000 ondernemers gemeld om een visum voor een werknemer aan te vragen; drie keer zoveel als er visa beschikbaar waren.

Onder druk van met name de landbouwsector en hotelsector, die beiden kampen met grote personeelstekorten, besloot Meloni's regering vorige week om de quota voor legale arbeidsmigratie te verhogen. Dat besluit staat weliswaar in schril contrast met de felle antimigratie-retoriek die Meloni en haar coalitiepartners doorgaans bezigen, maar past tegelijkertijd feilloos in een rechtse traditie in Italië.

Zo verstrekte de onlangs overleden Silvio Berlusconi als premier in 2006 ruim 170.000 werkvisa. Ook onder zijn laatste kabinet (2008-2011), waarin Giorgia Meloni minister was, lagen de aantallen vele malen hoger dan het afgelopen decennium. Die traditie herstelt Meloni nu weer in ere, al is het nog maar de vraag of Italië met de nieuwe quota wél genoeg personeel zal hebben. Volgens overheidscijfers ligt de behoefte aan nieuwe werknemers de komende jaren rond de 833.000 mensen.

Illegale migratie beteugelen

Hoewel de in 2002 ingevoerde wet op arbeidsmigratie ooit bedoeld was om illegale migratie te beteugelen, is het ook de vraag of de verruimde quota daarop veel effect gaan hebben. Dit jaar kwamen er al 70.000 mensen zonder papieren Italië binnen over zee. Zij komen, blijkt cijfers van de Italiaanse overheid, vaak uit landen die niet onder de wet vallen, of uit landen waarvoor maar weinig werkvisa beschikbaar zijn.

Wel is de Italiaanse regering bezig met zogeheten ‘samenwerkingsakkoorden’, die meer verblijfsvergunningen beschikbaar stellen aan landen die meewerken aan het tegengaan van illegale migratie. Zo zouden landen die illegale migranten terugnemen in ruil daarvoor meer reguliere werkvisa krijgen.

In de nieuwe verruimde quota stelt Italië ook meer sectoren open voor arbeidsmigranten. Naast de gebruikelijke bedrijfstakken als landbouw, toerisme, transport en bouw zet het sterk vergrijzende en krimpende land nu ook de deuren open voor nieuwe loodgieters, elektriciens, buschauffeurs en (thuis)zorgmedewerkers.

In theorie komen er de komende drie jaar dus bijna een half miljoen nieuwe arbeidsmigranten naar Italië. Maar de praktijk leert dat de wet op arbeidsmigratie al sinds de invoering vaak dient als een achterdeur om de vele reeds in het land aanwezige migranten (tijdelijk) te legaliseren. Dat brengt weliswaar een complexe bureaucratische reis met zich mee, waarbij de migrant eerst tijdelijk terug moet naar het land van herkomst, maar blijkt vaak nog altijd eenvoudiger en sneller dan het op afstand bij elkaar brengen van vraag en aanbod.