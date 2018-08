Italiaanse regering eist ontslag brugbeheerder Genua

De Italiaanse minister van Transport, Danilo Toninelli, heeft woensdag opgeroepen tot het aftreden van de top van het bedrijf dat de ingestorte brug in Genua in onderhoud had.

Ook gaat Toninelli (Vijfsterrenbeweging) onderzoeken of het onderhoudscontract dat de Italiaanse overheid met Autostrade per l'Italia sloot, kan worden ontbonden. Het onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk voor het hele snelwegtracé A10 waar de Morandi-brug deel van uit maakt.

De hele nacht hebben brandweerlieden de ravage van de dinsdag ingestorte brug doorzocht. De politie liet woensdagochtend weten dat het dodental inmiddels is opgelopen tot 35 mensen. Over de oorzaak van het instorten van de vijftig jaar oude brug is nog niets bekend.

De leiding van Autostrade heeft woensdagochtend nog niet gereageerd op de roep om het vertrek van de top. Het bedrijf is onderdeel van infrastructuurgigant Atlantia, dat naar eigen zeggen 5.000 kilometer tolweg in onder andere Italië, Brazilië en India beheert, alsook luchthavens in Italië en Frankrijk. De Genua-directeur van Autostrade, Stefano Marigliani, zei dinsdag dat ‘de brug constant in de gaten werd gehouden, meer nog dan door de wet is voorgeschreven’.

‘Opeens viel ik samen met het viaduct naar beneden’ Het instorten van de Morandibrug in Genua heeft het leven gekost aan zeker 35 mensen. ‘Dit is een immense tragedie.’