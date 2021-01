Italiaanse regering blijft ternauwernood overeind, premier Conte mag door

De stemming in de Senaat. Oud-premier Matteo Renzi ontketende vorige week de politieke crisis door zijn kleine, maar cruciale partij Italia Viva terug te trekken en zo het kabinet zijn meerderheid te ontnemen. Beeld AP

Oud-premier Matteo Renzi ontketende vorige week de politieke crisis door zijn kleine, maar cruciale partij Italia Viva terug te trekken en zo het kabinet zijn meerderheid te ontnemen. Renzi’s actie kon, middenin de tweede golf, op weinig begrip rekenen bij Italianen. Nu trekt hij ook in het parlement aan het kortste eind, want de regering-Conte gaat door zonder zijn partij. Toch is ook de positie van het kabinet, dat voortaan in de senaat op zoek moet naar wisselende meerderheden, verzwakt.

Maandag overleefde Conte zoals verwacht de vertrouwensstemming in de Kamer van Afgevaardigden. Daar haalde hij met 321 van de 630 stemmen een meerderheid, maar de echte test stond pas dinsdag op het programma in de senaat. Daar kreeg de premier meer stemmen voor dan tegen, maar kan hij niet op een absolute meerderheid rekenen, omdat niet iedereen mee stemde.

De premier kreeg 156 van de 321 senatoren achter zich, onder wie verrassend genoeg twee van het rechtse Forza Italia van Berlusconi. 140 senatoren stemden tegen. De fractie van Italia Viva, onder wie Renzi zelf, onthield zich van stemming.

Kritiek op herstelplan

Renzi had al weken kritiek op het herstelplan dat de regering-Conte indient bij de EU, waarmee het aanspraak maakt op 200 miljard euro coronasteun. Hij vindt dat het plan langetermijnvisie ontbeert en wil dat Italië ook gebruik gaat maken van het Europees Stabiliteitsmechanisme, waaruit het nog eens 37 miljard kan halen voor verbetering van de gezondheidszorg. Conte is daarop tegen, uit angst voor te grote bemoeienis uit Brussel.

De rechtse oppositie, die er goed voorstaat in de peilingen, stuurde sinds het begin van de crisis aan op nieuwe verkiezingen, maar de rest van het parlement verenigde zich daartegen. Zo kwamen de 90-jarige activiste en Holocaust-overlevende Liliana Segre en voormalig premier Mario Monti, beiden voor het leven benoemde senatoren, speciaal voor de stemming naar het parlement. Segre noemde de crisis op dit moment ‘onbegrijpelijk’. Ze had eigenlijk pas weer willen komen na haar vaccinatie, maar maakte een uitzondering omdat ze nu ‘een zeer sterke roeping’ voelde.

Conte overleeft Renzi’s poging om hem te doen struikelen dus, maar zijn regering is wel kwetsbaarder geworden. Voortaan zal de premier per wetsvoorstel op zoek moeten naar steun in de senaat. Die koos er vermoedelijk niet alleen uit landsbelang voor om de regering op dit moeilijke moment in de lucht te houden, maar had ook een welbegrepen eigenbelang om verkiezingen nog even uit te stellen.

In september stemde Italië namelijk voor een constitutionele hervorming, die het grootste parlement van Europa terug moet brengen van 945 naar 600 verkozen leden, waardoor bij de eerstvolgende verkiezingen (die gepland staan voor 2023) honderden parlementariërs hun baan zullen verliezen.