Italiaanse pro-Poetin-politicus Salvini weigert Russische president nu bij naam te noemen

De burgemeester van de Poolse grensstad Przemysl houdt een T-shirt omhoog met een afbeelding van Poetin. Naast hem houdt de extreem-rechtse Italiaanse politicus Matteo Salvini een toespraak. Beeld EPA

Salvini verwijderde sinds de Russische invasie een paar pijnlijke foto’s van zijn socialemedia-accounts. De bekendste is in 2015 genomen in het Europees Parlement, waar de rechts-nationalistische Italiaanse politicus poseerde in een T-shirt met Poetins beeltenis.

‘Ik zou twee Mattarella’s inruilen voor een halve Poetin’, luidde het bijschrift. De foto volgde op een toespraak van het Italiaanse staatshoofd Sergio Mattarella, die pleitte voor ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen in Europa.

Maar Salvini’s liefde voor Poetin ging dieper dan een T-shirt. Volgens Italiaanse onderzoeksjournalisten onderhandelden drie Lega-leden in 2018 in Moskou over zakelijke deals in ruil voor illegale partijfinanciering, al heeft Salvini dit altijd stellig ontkend en kwam het nooit tot een veroordeling. Ook had de Lega tot een paar weken geleden een overeenkomst met de partij van Poetin om informatie over de situatie in hun landen uit te wisselen.

Ommezwaai

Nu zich zeven jaar later een nieuwe vluchtelingencrisis aandient, kan de ommezwaai van Salvini bijna niet groter. In deze oorlog staat hij volledig aan de kant van de vluchtelingen en veroordeelt hij weliswaar het geweld, maar toch krijgt hij de naam ‘Vladimir Poetin’ vooralsnog niet over de lippen.

Wel legde de Lega-leider met veel bombarie bloemen bij de Oekraïense ambassade en bezoekt hij nu een vluchtelingenkamp aan de Pools-Oekraïense grens, uiteraard met een troep camera’s in zijn kielzog. Maar de draai van de Italiaanse politicus, die zich ook tijdens de pandemie uiterst flexibel toonde in zijn standpunten, kan niet overal op sympathie rekenen.

Niet erg welkome herinnering

De burgemeester van de Poolse grensplaats Przemysl haalde dinsdag tijdens het persmoment een voor Salvini niet erg welkome herinnering tevoorschijn. Op een filmpje is te zien hoe de burgemeester het T-shirt met Poetins beeltenis, precies hetzelfde kledingstuk waarin Salvini ooit met provocatieve trots poseerde in het Europees Parlement en voor het Kremlin, in de lucht houdt.

‘Ik ontvang u niet, kom met me mee naar de grens om hem te veroordelen’, zei de burgemeester volgens Italiaanse media. ‘Ik heb geen respect voor u’, besloot hij zijn betoog, waarna Salvini teleurgesteld afdroop. Zijn mediamoment viel volledig in het water, mede door een groep aanwezige Italianen die hem op luide toon begon uit te schelden.

‘Polemiek van de Italiaanse of Poolse linkerkant interesseert me niet’, verklaarde de politicus na afloop nog wel tegenover de Italiaanse pers. ‘Wij zijn hier om de mensen die de oorlog ontvluchten te helpen.’