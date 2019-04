Italiaanse premier Conte vreest nieuwe vluchtelingenstroom na geweldsuitbarsting in Libië

De Italiaanse premier Guiseppe Conte (rechts) en AHmed Maiteeq (links), de vice-premier van Libië tijdens hun overleg in Rome op 15 april. Beeld EPA

Maiteeq was maandag en dinsdag in Rome omdat hij in Italië een van de belangrijkste internationale belangenbehartigers van zijn regering ziet. Aan een groep internationale journalisten, waaronder de Volkskrant, vertelde hij dinsdag dat er zo’n 800 duizend migranten in zijn land verkeren die Europa ‘heel gemakkelijk kunnen bereiken’ als de huidige belegering van Tripoli niet snel ophoudt. ‘Als er geen politieke stabiliteit is in Libië, wie houdt de migranten dan tegen als ze de Middellandse Zee willen oversteken? En erger nog: wij hebben meer dan vierhonderd IS-strijders in onze gevangenissen zitten. Hoe moeten wij die gevangen houden als er ondertussen raketten op onze stad vallen?’

‘Staatsgreep’

Twee weken geleden, net toen de internationaal erkende Regering van Nationaal Akkoord van premier Fayez el-Serraj en het Libische Nationale Leger van veldmaarschalk Khalifa Haftar nader tot elkaar leken te komen, besloot Haftar Tripoli aan te vallen. ‘Een staatsgreep’, aldus vice-premier Maiteeq, die volgens hem al 20 duizend mensen dakloos maakte in amper 15 dagen tijd, en waarbij ruim 500 gewonden en meer dan 120 doden vielen.

In die strijd steunen de meeste Europese landen en de VS de Regering van Nationaal Akkoord, maar landen als Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Rusland neigen naar steun voor Haftar, een 75-jarige generaal die vooral populair is vanwege zijn harde lijn aangaande islamistische groeperingen – ‘een kwaadaardige ziekte die zich over de hele Arabische wereld dreigt te verspreiden’. Ook Frankrijk houdt zich vooralsnog op de vlakte over welke partij ze steunen. Zo blokkeerde het land vorige week nog een EU-resolutie die Haftar opriep zich terug te trekken, officieel omdat de Fransen het niet eens waren met de tekst.

Dalend aantal vluchtelingen

Italië is wel een uitgesproken bondgenoot van de Regering van Nationaal Akkoord, al was het maar uit eigenbelang. Dankzij een aantal deals met de huidige machthebbers in Tripoli daalde het aantal migranten richting Italië drastisch. In 2017 kwamen er nog 120 duizend migranten aan in Italië. Dit jaar waren dat er vooralsnog slechts 623.

‘We moeten er alles aan doen deze verwoestende humanitaire crisis te voorkomen’, zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte dan ook na zijn overleg met Maiteeq. ‘Niet alleen vanwege de overduidelijke effecten die zo’n crisis zou hebben op Italië en de rest van de Europese Unie – we zijn slechts een paar kilometer verwijderd van de Libische kust – maar ook om het Libische volk te beschermen.’

Diplomatieke steun

Maiteeq zegt geen militaire steun vanuit Europa te verwachten, maar hoopt wel dat Italië andere landen kan overtuigen hun (financiële) steun voor generaal Haftar in te trekken om zo verdere escalatie te voorkomen. Haftar heeft waarschijnlijk onvoldoende militaire capaciteit Tripoli in te nemen, maar een langdurig beleg van de hoofdstad behoort wel tot de mogelijkheden. ‘Wij houden terroristen tegen om de internationale gemeenschap te helpen’, waarschuwde Maiteeq de internationale pers dinsdag. ‘Hoe kan het dan dat bepaalde leden uit die internationale gemeenschap tegelijkertijd de aanval op onze regering steunen? Dat is voor onze regering iets onbegrijpelijks.’