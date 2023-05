Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi na 45 dagen ontslagen uit het ziekenhuis

Silvio Berlusconi verlaat het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan na een verblijf van 45 dagen. Beeld ANP

Berlusconi kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Vorige maand werd bekend dat hij leukemie heeft. Toen hier begin april een longontsteking overheen kwam, moest hij worden opgenomen in het Milanese San Raffaele-ziekenhuis. Bij zijn vertrek, 45 dagen later, zwaaide hij naar journalisten vanuit de auto. Niet veel later kwam hij aan bij zijn villa in een buitenwijk van Milaan.

Vlak voor zijn opname in april lag Berlusconi ook enkele dagen in het ziekenhuis. In 2020 werd hij er behandeld voor een coronabesmetting, een paar jaar eerder onderging hij een hartoperatie – Berlusconi heeft een pacemaker. In het verleden kampte hij bovendien met prostaatkanker.

Nog altijd invloedrijk

Als leider van Forza Italia, onderdeel van de rechtse coalitie onder premier Giorgia Meloni, heeft Berlusconi een prominente politieke rol. Ook heeft hij een zetel in de Italiaanse Senaat. In februari veroorzaakte hij een relletje door te stellen dat hij de Oekraïense president Zelensky niet wil ontmoeten.

Berlusconi legde de schuld voor de oorlog bij Zelensky omdat die de ‘twee autonome republieken in de Donbas’ zou hebben aangevallen. In feite gaat het om twee door Rusland bezette gebieden: Donetsk en Loehansk. De Italiaanse regering zag zich genoodzaakt snel te benadrukken dat de Italiaanse steun aan Oekraïne ‘stabiel en overtuigd’ is.

Het is bekend dat Berlusconi veel sympathie heeft voor Poetin. Vorig jaar lekte via Italiaanse media een audiofragment uit waarin hij vertelde dat hij en de Russische president ‘lieve brieven’ hadden uitgewisseld rondom zijn verjaardag. Ook zei hij twintig flessen wodka te hebben gekregen, waarna hij flessen wijn had teruggestuurd. Zijn echte mening over de oorlog in Oekraïne zei hij niet te willen geven, want ‘als dat in de media komt, wordt het een ramp’.