Italiaanse minister Salvini draagt ‘illegaal’ brandweeruniforms, en gaat daar ondanks protesten gewoon mee door

Salvini in een politie-uniform tijdens een persconferentie in december in Milan. Beeld AP

De brandweerbond vindt het niet alleen een schande dat Salvini hun uniform gebruikt als simpel propagandamateriaal, het zou bovendien illegaal zijn. Zo verwees vakbondsvoorzitter Costantino Saporito naar wetsartikel 498, dat het dragen van politie- of brandweeruniformen verbiedt voor niet-leden van de betreffende korpsen, op straffe van een boete tot 929 euro. ‘Hou zo snel mogelijk op met dit ongepaste gebruik van ons uniform om verdere schade aan het ministerie te voorkomen’, zei Saporito tegen de minister.

Qui Roma, Basilica di San Giovanni in Laterano, per celebrare #SantaBarbara, patrona e protettrice dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare.

Orgoglioso di chi mette a rischio la propria vita per salvarne altre e di chi difende le nostre coste.@emergenzavvf @ItalianNavy pic.twitter.com/WD8tER8tw7 Matteo Salvini

Social-mediastrategie

Sinds Salvini zeven maanden geleden werd ingezworen, houdt hij er een uitgekiende socialmediastrategie op na. Het dragen van uniformen is daar onderdeel van. In Italië staan politici bekend als onorevoli – eerbiedwaardigen – die dineren in dure restaurants, alwaar ze een driedelig kostuum dragen. Salvini daarentegen, eet simpel en kleedt zich nog simpeler. Zo deelt hij bijna dagelijks foto’s van zijn maaltijden bestaande uit typisch Italiaanse volksmerken als Nutella, Barilla en Birra Moretti en draagt hij op die foto’s nooit het uniform van een politicus.

Nee, veel liever draag hij kleren van de bergpolitie, de staatspolitie, de fiscale politie, de kustwacht of de brandweer. Kleren maken immers de sterke man, weet Salvini, en vooral de brandweer staat in Italië in zeer hoog aanzien. Salvini, zo zeggen zijn critici, zou op die status willen meeliften door hun uniform te dragen.

Splendida accoglienza questa mattina a #Chieti. Grazie, se voi ci siete, io non mollo! pic.twitter.com/a5sbJhcm48 Matteo Salvini

Heilige kledingregels

Maar in een land waar alleen de eet- en kledingregels echt heilig zijn, kunnen dat soort daden gevoelig liggen. Zeker omdat Salvini de brandweer ‘vergeten’ is in het regeringsbudget van 2019, aldus vakbondsvoorzitter Saporito. De brandweer krijgt er nauwelijks budget bij van de minister van Binnenlandse Zaken, ondanks zijn ogenschijnlijke liefde voor hun uniform.

In een reactie laat Salvini weten dat hij alleen kleren draagt die hij cadeau heeft gekregen. ‘Ik ben er trots op dat ik de afgelopen maanden zoveel jassen, T-shirts, hoeden en badges van de brandweer en alle andere ordetroepen heb gekregen. Het zijn geschenken die mijn dagelijks werk de moeite waard maken, omdat ze respect uitdrukken voor alle concrete maatregelen die ik inmiddels heb genomen. Ik draag deze kleren daarom met trots en ik zal dit blijven doen.’

Pazzesco.

Prima ha ottenuto un permesso umanitario ed è stato mantenuto a spese degli italiani in uno Sprar, poi si è trasferito in un edificio occupato che è stato sgomberato a ottobre. pic.twitter.com/Veyjzh87Ja Matteo Salvini

Atterrato a Catania. Grazie di cuore a Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine impegnati da molte ore nei soccorsi.

Tra poco parteciperò a una riunione tecnica in Prefettura per fare il punto della situazione e capire come accelerare e potenziare le attività.

Vi tengo aggiornati. pic.twitter.com/9jYsL7uLKW Matteo Salvini

A Pesaro per il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Qui come in tutta Italia, tutte le istituzioni fanno e faranno il possibile e l'impossibile per garantire serenità e incolumità ai collaboratori di giustizia.

Lo Stato è più forte e alla fine la battaglia sarà vinta. pic.twitter.com/3eSnxzbCqh Matteo Salvini

In partenza per Pesaro e Catania, mi bevo un caffè😊.

Sempre che a sinistra qualcuno non si offenda! pic.twitter.com/weuigc3gGd Matteo Salvini

Ho visitato il luogo della tragedia e sono stato all’ospedale di Ancona.

Chi sbaglia deve pagare.

Il mio pensiero è ora però tutto per chi non c’è piú e per chi sta lottando come un leone per la vita. pic.twitter.com/5OQOmFoaST Matteo Salvini

Nella proposta di bilancio europeo per i prossimi 7 anni c'è il TAGLIO di quasi 3 MILIARDI a pesca, agricoltura e made in Italy...

Questo non va bene e ci impegneremo a vigilare: se non saremo soddisfatti non daremo il nostro consenso. pic.twitter.com/SQsNYFLkZk Matteo Salvini