Italiaanse docenten en reizigers moeten nu ook coronapas laten zien, antivaxers komen in opstand

Demonstratie tegen de groene pas op 7 augustus in Milaan. Beeld EPA

De nieuwe maatregelen vallen niet bij alle Italianen goed. Inmiddels heeft zo’n 80 procent van de Italiaanse bevolking boven de 12 jaar minstens één vaccinatie gehad, maar rondom het ingaan van de nieuwe regels laat de antivax-minderheid luid van zich horen.

In Rome werd een journalist van dagblad La Repubblica zelfs in elkaar geslagen en bedreigd tijdens een antivaccinatie-demonstratie. De antivax-beweging heeft voor woensdag opnieuw acties aangekondigd op treinstations in grote steden, want de nieuwe maatregelen gelden ook voor hogesnelheidstreinen en intercity’s.

Regionale treinen, waar forensen veel gebruik van maken, blijven nog wel vrij toegankelijk. Datzelfde geldt voor lokaal openbaar vervoer zoals trams en metro’s. Op bussen die lange afstanden tussen regio’s overbruggen is voortaan wel een groene pas nodig, net als op veerboten en binnenlandse vluchten.

Scholen

Ook het Italiaanse onderwijs, dat in de loop van september aan het nieuwe schooljaar begint, gaat aan de groene pas. Voor leraren en universitair personeel komt dat in de praktijk neer op een vaccinatieplicht, of torenhoge kosten. Een test kost voor volwassenen 15 euro, en moet iedere 48 uur worden herhaald. Leraren die niet aan de eisen voldoen, kunnen na vijf dagen worden geschorst, met stopzetting van hun salaris.

Eerder voerde Italië al een soortgelijke regel in voor personeel in de zorg, waar enkele tientallen ongevaccineerden de afgelopen maanden zijn overgeplaatst naar afdelingen zonder patiëntcontact, sommige anderen werden geschorst.

Universitaire studenten zonder vaccinatie mogen hun colleges wel blijven volgen op afstand, dus van de onderwijsinstellingen wordt gevraagd door te gaan met het streamen van alle activiteiten. Leerlingen op de middelbare school zijn niet verplicht de pas te laten zien, maar alle leerlingen boven de 6 jaar moeten wel mondkapjes blijven dragen.

Gezondheidsminister Roberto Speranza liet al weten na te denken over verdere uitbreiding van het vaccinatiepaspoort naar ambtenaren in de publieke sector, om zo een einde te maken aan het werken op afstand. Ook wil Speranza met de vakbonden praten over de mogelijkheid om de groene pas op andere werkplekken in te voeren.

De Italiaanse regering wil alles op alles zetten om eind september 80 procent van de bevolking volledig te hebben gevaccineerd. Een algemene vaccinatieverplichting wil Speranza daarbij liever vermijden, maar hij sluit de mogelijkheid als laatste redmiddel niet helemaal uit.