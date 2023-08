Italiaanse crimineel na meer dan tien jaar opgespoord doordat hij kampioenschap Napoli vierde

Fans vieren het kampioenschap van Napoli. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Volgens de paramilitaire politie van Napels gaat het om Vincenzo La Porta (60), die al meer dan tien jaar wordt gezocht en op de Italiaanse lijst van honderd gevaarlijkste voortvluchtigen staat. Hij zou nauw betrokken zijn geweest bij de Contini-clan, een maffiagroep die in Napels actief is. Nadat de politie hem op de foto had herkend, werd hij in samenwerking met de Griekse politie op Corfu aangehouden terwijl hij op een scooter reed.

Italië wil hem uitgeleverd krijgen: La Porta moet er 14 jaar en 4 maanden de gevangenis in. Hij is bij verstek veroordeeld voor het leiden van een organisatie die zich bezighield met belastingontwijking, belastingfraude en oplichting van buitenlandse leveranciers. Ook zou hij geld hebben witgewassen voor de Contini-clan.

Na zijn vlucht uit Italië had hij een nieuw leven opgebouwd in Griekenland. La Porta’s advocaat heeft gezegd dat hij niet wil worden uitgeleverd. ‘Hij is lang geleden veroordeeld voor belastingfraude. Hij is een nieuw gezin begonnen in Griekenland. Hij heeft een 9 jaar oude zoon en werkt als kok om rond te komen’, aldus de advocaat tegen persbureau AP. Uitlevering zou het gezin ‘ruïneren’. Volgens zijn advocaat heeft La Porta bovendien hartproblemen.

De politie zegt de crimineel online al langer op de korrel te hebben gehad en onder meer zijn financiële transacties te hebben gevolgd. Totdat hij opdook op de foto, een sjaal van zijn favoriete club in de hand, was zijn exacte locatie echter niet bekend. ‘Zijn passie voor voetbal en het team van Napels heeft hem verraden’, aldus de politie in een verklaring.