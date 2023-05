Italiaanse beer die hardloper doodde mag voorlopig in leven blijven en krijgt mogelijk nieuw thuis

JJ4, de beer die begin april de 26-jarige hardloper Andrea Papi doodde in de omgeving van het Noord-Italiaanse Trento. Beeld ANP

Geweld door beren is al weken een controversieel onderwerp in Italië. Een maand voordat de vrouwtjesbeer, die bekendstaat als JJ4, de 26-jarige hardloper Andrea Papi doodde in het Noord-Italiaanse Trento, had een andere beer in dezelfde provincie een wandelaar aangevallen. Aanvankelijk zou deze beer afgeschoten worden, maar dierenrechtenorganisaties wisten ook daar een stokje voor te steken. Beide dieren zitten wel vast, de lokale overheid gaat er nog steeds van uit dat ze uiteindelijk afgemaakt worden.

De rechter heeft de dierenrechtenorganisaties tot 27 juni de tijd gegeven om samen met het ministerie van Milieu een uitgewerkt plan in te dienen voor herplaatsing van de dieren elders in Italië of in het buitenland. De partij die de beren ontvangt, moet dan alle kosten dragen. De organisaties zijn ‘verheugd over het bereikte resultaat’, aldus een van hun advocaten, en hebben er vertrouwen in dat de dieren ergens terechtkunnen. Het provinciebestuur van Trento stelt juist dat er geen ‘concreet en haalbaar voorstel’ voor overplaatsing is.

Het besluit van de provincie om JJ4 af te schieten, was ingegeven door de beoordeling van de provincie dat ze een gevaarlijke beer is. Dna-bewijs van het lichaam van Papi bevestigde dat JJ4 inderdaad de schuldige is. De rechter gaat echter mee met het argument van de dierenrechtenorganisaties dat haar agressie mogelijk te wijten was aan ‘de aanwezigheid van welpen die de beer volgden’. Volgens de rechter heeft de provincie daar onvoldoende onderzoek naar gedaan.

De berenoverlast in Noord-Italië is het gevolg van een Europees herintroductieproject, dat in 1996 van start ging. Het project Life Ursus moet de populatie bruine beren in de EU op peil houden – en dat is bijzonder goed gelukt. ‘Het grootste succes ter wereld’, noemde een woordvoerder van het Italiaanse instituut voor milieubescherming het project tegenover dagblad Corriere della Sera. ‘Het zou doodzonde zijn het terug te draaien.’

Waar de twee beren terecht zouden kunnen, is echter onduidelijk. In buurland Slovenië woedt eveneens een felle politieke discussie over het plan van de regering om 230 beren te doden. Het lijkt dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat Slovenië bereid zou zijn om Italiaanse ‘probleemberen’ over te nemen. Toch zijn verhuizingen naar het buitenland eerder uitgevoerd: zo werden Jurka, de moeder van JJ4, en een halfzus in 2010 al verplaatst naar een berenopvangcentrum in het Zwarte Woud in Duitsland.