Italiaanse ambassadeur in Congo komt om bij aanslag op VN-konvooi

VN-soldaten in Congo, in 2018. Beeld REUTERS

Het konvooi, onderdeel van de VN-vredesmissie Monusco, werd rond 10 uur aangevallen nabij het Congolese plaatsje Kanyamahoro in Virunga. Dat is een nationaal park in het oosten van Congo waar al jarenlang vele gewapende groepen actief zijn. In het natuurgebied zijn door de jaren heen bijna tweehonderd opzichters om het leven gebracht.

Vermoedelijk was het plan een of meerdere passagiers te ontvoeren, aldus een woordvoerder van de Virunga Park Rangers maandag tegen persbureau Reuters. Naast de Italiaanse ambassadeur reed ook de EU-ambassadeur in Kinshasa mee met het konvooi.

Belgen

Virunga, in 1925 gesticht door de koloniale Belgen, is het oudste beschermde natuurgebied van Afrika. Het staat op de Werelderfgoedlijst en biedt onderdak aan ongeveer een kwart van de naar schatting ruim achthonderd berggorilla’s in de wereld. Het gebied is zo groot als Noord-Holland en Gelderland tezamen en grenst aan Oeganda en Rwanda, waar de overige berggorilla’s leven. De regio rond het drielandenpunt in het binnenste van Afrika kent een uitzonderlijke biodiversiteit, met vulkanen, savannes en regenwouden.

Aan de Congolese zijde, in het instabiele oosten van het land, zijn al jaren milities en stropers actief; een weerspiegeling van de wetteloosheid die er heerst in bredere delen van het land. De druk op Virunga nam vooral toe door de chaos die uitbrak in de jaren negentig, met de nasleep van de volkerenmoord in Rwanda en de start van de burgeroorlog in Congo. Sindsdien opereren er tientallen gewapende groepen in de omgeving.

De directeur van het park, de Belgische edelman Emmanuel de Merode, overleefde in 2014 een aanslag waarbij hij in zijn buik en borst werd geschoten. In dat jaar verscheen ook de documentaire Virunga waarin de Britse filmmaker Orlando von Einsiedel laat zien hoe de parkwachters – en de berggorilla’s – verzeild raken in vuurgevechten tussen militanten en het Congolese leger.

De documentaire wierp voorts licht op pogingen van een Brits oliebedrijf om te boren in het park. Het bedrijf, SOCO, liet korte tijd later weten af te zien van exploratie, maar natuurbeschermers blijven zich zorgen maken over de toekomst van Virunga. Naast olie wordt in de omgeving ook veel erts coltan, goud en diamant gewonnen.