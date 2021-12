Italiaan probeert prik in neparm te krijgen voor coronapas: ‘Grenst aan het belachelijke’

Medisch personeel wacht op mensen die zich melden om gevaccineerd te worden, nabij Turijn, Italië. Beeld AFP

‘Als ik hiermee aankom, zouden ze het dan merken?’ Onder de anonieme tweet die in Italiaanse media circuleert, staat een foto van een beige huidkleurig shirt met lange mouwen. Het is gevoerd met siliconen, zodat de drager een opgepompte borstkas en dito armen lijkt te hebben.

Het is niet duidelijk of de schrijver van het bericht dezelfde persoon is als de 50-jarige die zich donderdagavond in de buurt van Turijn meldde voor een vaccinatie. Nadat hij alle administratieve procedures had doorlopen, ontblootte hij inderdaad zo’n siliconen neparm.

De vraag of iemand het zou merken is wel onomstotelijk beantwoord: de verpleegkundige zag aan de kleur en structuur van de arm direct dat er iets niet klopte. De man probeerde haar volgens dagblad La Repubblica nog te overtuigen niets te zeggen, maar het vaccinatiecentrum belde direct de politie en deed aangifte tegen de man vanwege oplichting.

2G-beleid

Hoewel het merendeel van de bevolking boven de 12 gevaccineerd is – meer dan 88 procent heeft een eerste dosis gehad en ook kinderen van 5 tot 11 komen binnenkort al aan de beurt – is er in Italië nog altijd een kleine maar actieve antivaccinatiebeweging.

De man met de neparm hoopte zonder prik toch de voordelen te genieten van de green pass, die op steeds meer plekken vereist is. Zo was Italië het eerste Europese land dat een coronapas op het werk verplicht stelde en is het bewijs op bijna alle openbare plekken verplicht.

Vanaf maandag gaat bovendien op veel plekken, inclusief het openbaar vervoer, de strengere super green pass gelden. Die staat gelijk aan het Duitse 2G-beleid, waarbij een negatieve test niet langer voldoende is en alleen genezing of vaccinatie geldt.

Op het werk is een negatieve test vooralsnog wel mogelijk, maar de regering overweegt ook een algehele vaccinatieverplichting voor werknemers. Sinds de aankondiging van het 2G-beleid in openbaar vervoer, bars en restaurants neemt het aantal reserveringen voor eerste prikken sterk toe.

De openbaar aanklager gaat de actie van de man met de neparm nu onderzoeken. ‘De zaak grenst aan het belachelijke’, reageerde de gouverneur van de regio Piemonte, waar het incident plaatsvond. ‘Als het niet zo enorm ernstig en onacceptabel zou zijn.’