Istanbul daagt Erdogan uit, ook nu het om corona-epidemie gaat

De burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, vorig jaar. Hij versloeg toen in verkiezingen de partij van president Erdogan, en daagt hem nu uit in de coronacrisis. Beeld Reuters

Imamoglu is lid van oppositiepartij CHP. Vorig jaar bezorgde hij Erdogan een klap door in de burgemeestersverkiezingen het traditionele AKP-bolwerk op de regeringspartij te veroveren.

Zijn conflict met president Erdogan lijkt een replica van het conflict tussen president Donald Trump en gouverneur Mario Cuomo van New York, die ruzie maakten via Twitter. Nog steeds vindt Cuomo dat zijn stad door de regering wordt onderbedeeld in de strijd tegen de epidemie.

Net als New York is Istanbul de stad met ’s lands hoogste coronacijfers. De metropool met 16 miljoen inwoners is goed voor 60 procent van alle coronagevallen in Turkije, zo werd woensdag bekend. Tot dan hadden de autoriteiten de geografische verspreiding van de ziekte stilgehouden, om binnenlandse migratie te voorkomen. Het aantal bekende besmettingen in Turkije was woensdag gestegen tot 15.679.

Grootste stad van Europa

Imamoglu beschuldigt de regering ervan niet met het gemeentebestuur te willen samenwerken. ‘Als burgemeester van de grootste stad van Europa ben ik al dagenlang aan het bellen, maar niemand in Ankara reageert’, zei hij donderdag tegen de krant Cumhuriyet. ‘Vorige week hebben we één keer met de gouverneur van Istanbul gesproken.’ De burgemeester pleit al minstens een week voor een lockdown in zijn stad, het centrum van de epidemie. Zijn oproepen worden volgens hem door de regering genegeerd.

De ruzie tussen Erdogan en Imamoglu kreeg deze week een extra dimensie door een conflict over steunfondsen voor slachtoffers van de coronacrisis. Imamoglu en andere CHP-burgemeesters, onder wie die van de hoofdstad Ankara, hebben fondsen in het leven geroepen waarin burgers geld kunnen storten. ‘Samen zullen we overwinnen’, heet de inzamelingsactie in Istanbul.

Dat viel niet in goede aarde bij de president, die juist maandagavond in een toespraak het coronafonds van zijn regering had gelanceerd, de Nationale Solidariteitscampagne. Erdogan stortte zelf zeven maanden salaris in het fonds en riep vooral zakenlieden op te doneren. Volgens staatspersbureau Anadolu bevatte het fonds na drie dagen al 70 miljoen euro.

Erdogan zei woensdag dat Imamoglu en de andere CHP-burgemeesters met hun fondsen proberen ‘een staat binnen de staat’ te vormen. Voor dergelijke initiatieven moeten gemeenten volgens de regering toestemming hebben van de (door Ankara benoemde) gouverneur van hun district.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde een circulaire naar alle 81 Turkse gouverneurs met de opdracht streng toe te zien op naleving van de regels. Overtreders kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Het lijden van de burgers

CHP-vicevoorzitter Seyit Torun op zijn beurt noemde het verbieden van de gemeentelijke fondsen ‘een misdrijf’. De betrokken burgemeesters bepleiten hun zaak in een petitie aan de regering. ‘Het lijden van de burgers zal door een verbod alleen maar toenemen’, schrijven ze.

Volgens Turkse media hebben twee banken de rekeningen van de fondsen van Istanbul en Ankara inmiddels geblokkeerd. De twee gemeentebesturen hebben aangekondigd naar de rechter te stappen.