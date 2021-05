Israëlische president waarschuwt voor burgeroorlog, roept zijn volk op ‘de waanzin te stoppen’

Een gebouw in Gaza stad wordt verwoest door een luchtaanval van de Israëliërs. Beeld AFP

In meerdere steden komen Arabische Israëliërs van Palestijnse komaf in opstand tegen de regering, terwijl Israël en de Palestijnse groeperingen in de Gazastrook raketaanvallen uitwisselen. De politie laat weten woensdag door heel Israël 374 mensen te hebben opgepakt, waarbij 36 agenten gewond zijn geraakt.

De Israëlische president Reuven Rivlin roept zijn volk op ‘de waanzin te stoppen’. Het land wordt ‘bedreigd door raketten die worden gelanceerd richting onze burgers en straten, en wij zijn te druk bezig met een nutteloze burgeroorlog onder ons’.

De Israëlische krijgsmacht meldt donderdagochtend op Twitter dat afgelopen nacht voor het eerst ook een raket op het noorden van Israël is afgevuurd. Volgens het leger zijn 350 raketten van Hamas onsuccesvol gelanceerd en honderden zijn onderschept door het luchtafweergeschut van Israël. De Israëlische krijgsmacht waarschuwt Hamas voor ‘een antwoord’. Het leger zegt bij een luchtaanval onder meer de centrale bank van Hamas te hebben vernietigd.

Onenigheid in Veiligheidsraad

Bij Israëlische raketaanvallen op de Gaza-strook kwam woensdag Bassem Issa, de Hamas-commandant van Gaza-Stad, om het leven. Zijn dood, samen met ‘enkele’ andere hoge Hamas-officieren, is de hoogste tol die de Palestijnse verzetsbeweging heeft moeten betalen sinds de Gaza-oorlog van 2014, zo heeft Hamas woensdag bevestigd.’

Woensdagavond werd bekend dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties er voor de tweede keer deze week niet in is geslaagd een gezamenlijke verklaring uit te brengen die partijen oproept tot het stoppen van het geweld. Opnieuw waren het de Verenigde Staten die de verklaring tegenhielden, terwijl de veertien overige leden wel voor waren. Vermoed wordt dat de VS, de belangrijkste bondgenoot van Israël, de verklaring niet wilde ondertekenen, omdat Israël zou worden opgeroepen een einde te maken aan het koloniseren van Palestijnse gebied.

Rookwolken boven gebouwen in de stad Khan Yunis op de Gazastrook. Beeld AFP

Het geweld tussen Israëlische veiligheidstroepen en nationalisten enerzijds en Palestijnse betogers en de Hamas-beweging vanuit Gaza anderzijds escaleerde woensdag voor de derde opeenvolgende dag. Alom wordt gevreesd voor een nieuwe ‘volledige oorlog‘. Secretaris-generaal António Guterres zei woensdag ‘zeer bezorgd’ te zijn en heeft beide partijen opgeroepen tot kalmte.

Flatgebouwen ingestort

Aan Palestijnse zijde zijn sinds maandag zeker 53 doden gevallen, onder wie 14 kinderen. Vanuit Gaza zijn in de afgelopen 38 uur meer dan duizend raketten afgeschoten op Israël, vooral de stad Tel Aviv kreeg een rakettenregen te verduren. Zes Israëliërs zijn daarbij gedood, onder wie woensdagmiddag ook de eerste militair.

In Gaza-Stad zijn woensdag zeker twee flatgebouwen ingestort en talloze auto’s in brand gevlogen. Beeld AFP

Boven Gaza waren woensdag de hele dag grote rookpluimen te zien door de Israëlische raketaanvallen, waarbij zeker twee flatgebouwen zijn ingestort en talloze auto’s in brand vlogen. In een van de getroffen appartementencomplexen kwam een gezin van vijf om, hoewel burgers vooraf waren gewaarschuwd om te evacueren. Hamas zei woensdag de raketaanvallen op te voeren uit woede over het feit dat onschuldige burgers in hun huizen werden belaagd.

Israël zegt echter gericht complexen in Gaza aan te vallen waar Hamas-strijders, lanceerinstallaties en andere strategische doelen zich zouden bevinden. Het Israëlische raketafweersysteem wist het leeuwendeel van de rakettenregen uit Gaza te onderscheppen, maar de aanhoudende ‘explosie‘ van aanvallen, intercepties en luchtalarmsirenes in de steden klonken desalniettemin ‘doodeng’, zo zeiden Israëlische ooggetuigen tegen lokale media.

De Palestijnse journalist Fady Ganona noemde het geweld dat hij woensdagochtend aanschouwde in Gaza ‘ongelooflijk’, zo meldt de BBC. Op Twitter schreef hij: ‘Wat we vanochtend meemaakten was meer oorlog dan de drie oorlogen die we hiervoor hebben doorgemaakt.’ Zowel in Gaza als in Tel Aviv moesten burgers voortdurend dekking zoeken voor de wederzijdse luchtaanvallen.

‘Totale oorlog’

De internationale gemeenschap roept beide zijden op het geweld te stoppen. De VN-gezant voor het Midden-Oosten, Ton Wennesland, waarschuwde dinsdagavond al dat beide partijen escaleren richting een ‘totale oorlog’. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hield woensdag vol dat Israël ‘al zijn kracht zal gebruiken om de anarchie te stoppen en het land te verdedigen tegen vijanden van buiten en betogers van binnenuit’.

Hamas-leider Ismail Haniyeh zei woensdag in een televisietoespraak bereid te zijn te stoppen met het geweld als Israël dat ook doet. ‘Maar als Israël wil escaleren, dan zijn we er ook klaar voor.’

In de stad Lod is woensdag voor het eerst in 66 jaar de noodtoestand uitgeroepen nadat Arabische Israëliërs dinsdag al woedend de straat op gingen. Hierbij zouden volgens lokale media tientallen auto’s en winkels zijn vernield en drie synagogen in brand zijn gestoken. Ook in andere steden met een grote Arabische bevolking was het onrustig. In Ramla zouden nationalistische Joodse betogers auto’s van Palestijnen hebben aangevallen, zo meldt de NOS.

Reuven Rivlin, de president van Israël, zei te vrezen voor een burgeroorlog tussen de Joodse en de Arabische bevolking in zijn land. Hij riep zijn volk op ‘de waanzin te stoppen’. ‘We worden bedreigd door raketten die worden gelanceerd richting onze burgers en straten, en wij zijn te druk bezig met een nutteloze onderlinge oorlog.’ De Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, noemde het geweld ‘net zo gevaarlijk als de raketten van Hamas’. ‘We moeten niet de strijd in Gaza winnen en thuis verliezen’, aldus de minister.

In Jeruzalem barstte afgelopen maandag de bom na weken van oplopende spanning tijdens de ramadan, de heilige vastenmaand voor moslims. Bij de Al-Aqsa moskee kwamen Palestijnse betogers tot botsing met Israëlische veiligheidstroepen en Joodse nationalisten die maandag een mars wilden houden om de Israëlische bezetting over Palestijnse gebieden in 1967 van Oost-Jeruzalem te vieren. Aanleiding voor de woede van de Palestijnen was de dreigende uitzetting van enkele Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem om plaats te maken voor Joodse kolonisten.