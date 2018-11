Israëlische premier Netanyahu wil geen vervroegde verkiezingen, neemt zelf Defensie-portefeuille over

Hij presenteerde zich als nieuwe minister van Defensie, opvolger van de vorige week afgetreden Avigdor Lieberman. Lieberman meende dat de premier ‘zwichtte voor terreur’ door een wapenstilstand te sluiten met de Hamas-beweging in de Gazastrook. Die had honderden raketten op zuidelijk Israël afgevuurd. Het is twijfelachtig of Netanyahu de huidige politieke crisis kan bezweren.

De uiterst-rechtse minister van Onderwijs Naftali Bennett eiste het ministerschap van Defensie op. Hij laat vandaag weten of zijn partij uit het kabinet stapt. Zo ja, dan steunt Netanyahu niet meer op een meerderheid in de Knesset, het parlement, en zijn vroegtijdige verkiezingen onvermijdelijk.